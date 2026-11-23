O cirurgião do aparelho digestivo Antonio Couceiro Lopes explica por que essa complicação pode se repetir, quais sinais exigem atenção e quando uma nova operação é necessária

A recente internação do ex-presidente Jair Bolsonaro, diagnosticado com abdome agudo obstrutivo, trouxe novamente ao debate uma complicação relativamente frequente na cirurgia do aparelho digestivo: a obstrução intestinal por bridas e aderências.

Desde o atentado sofrido em 2018, Bolsonaro passou por diversas cirurgias abdominais e apresentou episódios de obstrução intestinal. Seu histórico ilustra uma característica da doença: quanto mais complexo o passado cirúrgico, maior pode ser o risco de aderências e de complicações relacionadas a elas.

Mas o que são essas aderências? Por que podem provocar obstruções repetidas? E quando o tratamento exige uma nova cirurgia?

O que são bridas e aderências intestinais?

O intestino precisa de liberdade de movimento dentro do abdome. Durante a digestão, suas contrações transportam alimentos, líquidos e gases ao longo do tubo digestivo.

As superfícies dos órgãos abdominais são revestidas por uma membrana lisa, chamada peritônio, que permite seu deslizamento com pouco atrito.

Após uma cirurgia, um trauma abdominal ou um processo inflamatório, a cicatrização pode produzir faixas de tecido fibroso que conectam estruturas que deveriam permanecer separadas. São as aderências.

As bridas são faixas fibrosas que podem funcionar como cordas dentro do abdome. Imagine uma mangueira flexível por onde passa água. Se ela for dobrada, comprimida ou torcida, o fluxo será prejudicado ou interrompido. Algo semelhante ocorre quando uma aderência comprime, dobra ou torce uma alça intestinal. O resultado é a chamada obstrução intestinal mecânica.

Nem toda aderência, porém, provoca sintomas. Muitas pessoas as apresentam após cirurgias e nunca desenvolvem complicações.

Por que o problema pode aparecer anos depois da cirurgia?

As aderências podem começar a se formar nos primeiros dias após uma operação, mas suas consequências podem surgir meses, anos ou até décadas depois.

Isso porque uma aderência não causa necessariamente uma obstrução permanente. Conforme a posição e o movimento das alças intestinais e as características das faixas fibrosas, o bloqueio pode ocorrer em um momento e não em outro. Esse mecanismo ajuda a explicar episódios recorrentes, separados por longos períodos de funcionamento intestinal normal.

Cirurgias abdominais extensas, múltiplas operações, infecções intra-abdominais e processos inflamatórios importantes tornam esse cenário mais complexo.

Existe ainda um paradoxo: a cirurgia para liberar as aderências, chamada adesiólise, pode provocar novas aderências durante a cicatrização. Portanto, operar nem sempre elimina definitivamente o risco de recorrência.

Quais são os sintomas e por que a obstrução pode ser perigosa?

Os sintomas mais característicos são dor abdominal, distensão da barriga, náuseas, vômitos e dificuldade ou impossibilidade de eliminar gases e fezes.

A dor frequentemente começa em cólicas, acompanhando as tentativas do intestino de vencer o obstáculo. Se o bloqueio persiste, líquidos e gases se acumulam nas alças, causando dilatação progressiva. Podem ocorrer vômitos repetidos, desidratação e alterações importantes dos sais minerais.

Nos casos mais graves, a aderência pode bloquear o conteúdo intestinal e comprometer a circulação sanguínea da alça afetada. Essa situação é denominada estrangulamento intestinal.

Sem irrigação adequada, o intestino pode sofrer isquemia e evoluir para necrose, perfuração, peritonite e sepse. É essa possibilidade que torna uma obstrução aparentemente simples uma emergência potencialmente fatal.

Dor intensa e contínua, piora progressiva, sinais de irritação peritoneal, instabilidade circulatória e alterações preocupantes nos exames exigem avaliação cirúrgica imediata.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico começa pela avaliação clínica e pelo histórico do paciente, especialmente de cirurgias abdominais anteriores.

A tomografia computadorizada do abdome, geralmente com contraste intravenoso quando indicado, é um dos principais exames para confirmar a obstrução, localizar o bloqueio e avaliar complicações. Ela permite observar a dilatação das alças, localizar o ponto de interrupção do trânsito e pesquisar sinais de sofrimento intestinal.

As próprias aderências, porém, nem sempre são visíveis na tomografia. Muitas vezes, o diagnóstico resulta da combinação do histórico cirúrgico, dos achados clínicos e dos sinais indiretos no exame.

Toda obstrução intestinal por aderências precisa de cirurgia?

Não. Em pacientes estáveis, sem sinais de peritonite, estrangulamento ou isquemia intestinal, frequentemente é possível iniciar o tratamento conservador, sem operação imediata.

Ele inclui internação, suspensão temporária da alimentação por via oral, hidratação intravenosa, correção de alterações eletrolíticas e, quando necessário, passagem de uma sonda pelo nariz até o estômago para retirar líquidos e gases.

Em casos selecionados, o contraste hidrossolúvel pode ajudar a prever a resolução sem cirurgia. O paciente permanece sob observação rigorosa, com reavaliações clínicas e laboratoriais.

Diretrizes internacionais indicam que, em pacientes selecionados e sem sinais de gravidade, o tratamento não operatório por aproximadamente 72 horas pode ser considerado seguro. Esse prazo não é absoluto e jamais deve justificar atraso diante de piora clínica.

A cirurgia é necessária diante de sinais de sofrimento intestinal, suspeita de estrangulamento, perfuração, piora clínica ou ausência de resolução com o tratamento conservador. Na operação, o cirurgião identifica e libera as aderências responsáveis pelo bloqueio. Se um segmento intestinal estiver irreversivelmente comprometido, pode ser necessário retirá-lo.

É possível prevenir novas obstruções?

Não existe medicamento, dieta ou tratamento comprovado capaz de dissolver aderências já formadas. A prevenção depende principalmente da técnica cirúrgica: manipulação cuidadosa dos tecidos, controle de sangramentos e infecções, redução de traumas desnecessários e, em situações selecionadas, uso de barreiras para diminuir a formação de aderências.

A cirurgia minimamente invasiva pode reduzir sua ocorrência em determinadas circunstâncias, mas não elimina o risco.

Quem já teve obstruções deve manter acompanhamento com um cirurgião do aparelho digestivo. A indicação de uma operação eletiva para tratar aderências recorrentes deve considerar a frequência e a gravidade dos episódios, os exames de imagem e os riscos de uma nova intervenção.

O que o caso Bolsonaro nos ensina?

O histórico de múltiplas operações abdominais do ex-presidente ajuda a compreender por que pacientes submetidos a cirurgias complexas podem permanecer vulneráveis à obstrução intestinal por muitos anos.

Entretanto, somente a equipe médica responsável, com acesso aos exames e à evolução clínica, pode determinar a causa exata, a gravidade e o tratamento adequado em cada internação.

A principal mensagem é que uma obstrução intestinal por aderências pode ser tratada sem cirurgia em muitos casos, mas nunca deve ser subestimada. Reconhecer precocemente os sintomas, fazer o diagnóstico adequado e decidir pelo tratamento cirúrgico no momento correto são medidas fundamentais para evitar complicações graves e preservar a vida.

Antonio Couceiro Lopes – CRM/SP 100.656 | RQE 26013

Cirurgião do Aparelho Digestivo