Por que dizer não é tão difícil e como isso pode estar adoecendo você?

De acordo com a psicóloga Dra. Dorli Kamkhagi, a dificuldade de dizer não está diretamente ligada à busca por aprovação e pode levar à sobrecarga emocional, afetando relações, autoestima e saúde mental

Desde o nascimento, a criança é inserida em um contexto familiar e emocional que influencia diretamente seu desenvolvimento. Hoje, sabemos que até mesmo a epigenética desempenha um papel importante, transmitindo memórias emocionais e padrões entre gerações.

Quando há afeto e cuidado adequados, como descreve Donald Winnicott, a criança se desenvolve com mais segurança emocional. A chamada “mãe suficientemente boa” é aquela capaz de reconhecer e responder às necessidades do bebê, criando uma base saudável para sua formação psíquica.

No entanto, nem sempre essas relações são estáveis. Em contextos mais frágeis, a criança aprende, desde cedo, a interpretar o olhar e as expectativas dos pais ou cuidadores. A aprovação se torna um “alimento emocional” que ela carregará ao longo da vida.

Quando esse cuidado falha, surgem lacunas importantes. A autoestima pode se tornar fragilizada, e a dificuldade de dizer “não” passa a fazer parte da construção emocional. A necessidade de agradar, de ser aceito e amado, pode se transformar em uma exigência interna constante.

Desde cedo, aprendemos que corresponder às expectativas garante pertencimento. Com o tempo, isso pode se tornar um padrão rígido, em que dizer “não” parece perigoso, como se fosse sinônimo de rejeição.

Quando agradar vira regra: a necessidade de aprovação

A entrada na escola reforça esses mecanismos. A criança passa a buscar aceitação não apenas da família, mas também de professores e colegas. Surge, então, a ideia de que é preciso sempre concordar, evitar conflitos e manter uma imagem de “bom comportamento”.

Segundo Sigmund Freud, o ego se forma a partir das relações iniciais com os pais. Esse modelo pode gerar uma espécie de “ordem interna” que impede o indivíduo de se posicionar, levando à perda de espontaneidade e, muitas vezes, ao adoecimento emocional.

Assim, o “não” deixa de ser uma possibilidade. Em muitos casos, filhos criados em ambientes emocionalmente rígidos não encontram espaço para expressar desejos próprios. A relação se torna limitada, e a identidade acaba sendo anulada.

Com o tempo, esse padrão se perpetua. O indivíduo passa a viver relações em que não se permite discordar, acreditando que ser sempre disponível e cordial é o caminho para ser amado.

O preço de não se posicionar: corpo e mente em alerta

Mas o que acontece quando alguém não consegue dizer “não”?

O medo de perder vínculos, seja no amor, na família ou no trabalho, pode levar a um estado constante de tensão. Relações que não permitem diálogo tendem a se tornar aprisionadoras.

Esse comportamento cobra um preço alto. A pessoa passa a viver em função da aprovação do outro, enfraquecendo sua autoestima e se afastando de si mesma. O corpo e a mente entram em estado de alerta, favorecendo o surgimento de ansiedade, depressão e outros quadros emocionais.

A necessidade de agradar cria uma falsa sensação de segurança. Parece que, ao corresponder às expectativas, tudo está sob controle. Mas, na prática, isso pode significar abrir mão da própria identidade.

A pesquisadora Brené Brown destaca que reconhecer nossas vulnerabilidades é essencial para uma vida mais autêntica. É justamente nesse reconhecimento que nos tornamos mais humanos e mais livres.

Como romper o ciclo e aprender a dizer não

Romper esse padrão exige consciência. É preciso reconhecer os medos que sustentam esse comportamento, muitas vezes ligados a experiências passadas, como abandono ou rejeição.

Ao perceber esses mecanismos, a pessoa começa a entender que dizer “sim” para tudo não garante amor, pertencimento ou estabilidade. Pelo contrário, pode reforçar relações tóxicas e desgastantes.

A psicoterapia surge como um caminho importante nesse processo. Ela ajuda a reconstruir a autoestima, identificar desejos reais e fortalecer a capacidade de escolha.

Aprender a dizer “não” não significa perder espaço, mas sim construir relações mais saudáveis e verdadeiras. Significa sair de um lugar de submissão para ocupar um espaço de autenticidade.

Muitas vezes, esperamos que o mundo nos reconheça e nos valide. Mas, em nome dessa expectativa, acabamos aceitando relações, trabalhos e situações que nos adoecem.

Talvez seja o momento de rever esse padrão.

Dizer “não” pode ser, na verdade, o primeiro passo para dizer “sim” para quem você realmente é.

Dra. Dorli Kamkhagi – CRP 15511

Psicologia

Head Nacional Brazil Health