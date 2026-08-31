Você sabe seu risco de câncer de mama? Descubra por que isso importa antes dos 40

Entenda como uma avaliação de risco individual pode mudar a prevenção e quando exames extras fazem sentido, com orientação da Dra. Thamyse Dassie

Durante muitos anos, quando falávamos em rastreamento do câncer de mama, isso significava principalmente responder a uma pergunta: “Com que idade devo começar a fazer mamografia?”. Hoje, estamos percebendo que existe uma pergunta que deve vir antes da idade: “Qual é o meu risco de desenvolver câncer de mama?”.

Risco não é igual para todas as mulheres

Isso porque duas mulheres da mesma idade podem ter riscos muito diferentes ao longo da vida. E, se o risco não é igual para todas, a estratégia de acompanhamento também não deveria ser. A tendência atual é caminhar para um rastreamento cada vez mais personalizado, levando em consideração fatores como histórico familiar, presença de alterações genéticas hereditárias, características individuais e das mamas – incluindo a densidade mamária –, além de fatores reprodutivos e de estilo de vida.

Na prática, isso significa deixar progressivamente para trás a ideia de uma estratégia única para todas as mulheres. A avaliação individual permite identificar aquelas com risco habitual e, principalmente, reconhecer quem apresenta um risco aumentado e precisa de uma abordagem diferente.

Por que olhar isso antes dos 40 anos

Por que saber disso antes dos 40 anos? Para a maioria das mulheres, o rastreamento mamográfico de rotina começa a partir dos 40 anos. Mas, para algumas, esperar até essa idade pode não ser a melhor estratégia. Mulheres com histórico familiar importante, determinadas mutações genéticas ou risco elevado calculado por ferramentas específicas podem ter indicação de iniciar o acompanhamento mais cedo e, em algumas situações, incluir exames como a ressonância magnética das mamas.

A avaliação também pode indicar quando um aconselhamento genético é necessário. Identificar uma predisposição hereditária não significa apenas descobrir um risco: significa ter a oportunidade de agir sobre ele, discutindo estratégias de vigilância e medidas para redução de risco.

Teste genético: quem realmente precisa

Então, toda mulher precisa fazer teste genético? Não. Personalizar o cuidado não significa pedir mais exames para todas. O objetivo é justamente o contrário: entender quem realmente se beneficia de cada estratégia. Testes genéticos, ressonância magnética e outros exames complementares têm indicações específicas e devem ser utilizados quando acrescentam informação capaz de modificar a conduta.

Por isso, conhecer o próprio risco não deve ser motivo de ansiedade, mas uma ferramenta para tomar decisões mais conscientes. Aos poucos, estamos migrando de uma medicina baseada apenas na idade para uma medicina que também considera quem é aquela mulher e quais são os seus fatores individuais de risco.

Por isso, uma consulta especializada sobre risco de câncer de mama antes dos 40 anos, idealmente aos 25 anos, pode ser tão importante. Quando conhecemos o risco antes, podemos planejar melhor a prevenção e, para algumas mulheres, começar mais cedo pode fazer diferença.

Dra. Thamyse Dassie – CRM 162.720, RQE 76.041, RQE 79.572

Mastologista e Ginecologista