Cinco presos fogem da penitenciária Estadual de Alcaçuz (RN) durante chuvas

Para escapar, os detentos chegaram a danificar a cela onde estavam e usaram uma corda para pular o muro da penitenciária

ASCOM/SEAP A Seap informa que as forças de segurança foram acionadas para recapturar os fugitivos



Cinco homens, detidos na Triagem do Pavilhão 1 da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Rio Grande do Norte, fugiram da prisão neste sábado (2), e encontram-se foragidos.

Conforme a Polícia Penal, a fuga aconteceu durante as fortes chuvas que atingiram a região. Para escapar, os detentos chegaram a danificar a cela onde estavam e, segundo informações do portal G1, usaram uma corda para pular o muro da penitenciária.

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Estado (Seap) informa que as forças de segurança foram acionadas para recapturar os fugitivos. “A Secretaria da Administração Penitenciária (Seap) está apurando as circunstâncias da fuga”, informou a pasta, que diz que vai se posicionar conforme novas informações.