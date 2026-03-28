GCM de Guarulhos se envolve em troca de tiros com PM de São Paulo

Caso aconteceu na região do Campo Limpo, zona sul da capital

SSP Dois dos suspeitos foram indiciados por posse ilegal de arma de fogo



Um guarda civil municipal (GCM) de Guarulhos se envolveu em uma troca de tiros na manhã deste sábado (28) contra agentes da Polícia Militar de São Paulo em Campo Limpo, zona sul da capital.

A PM foi ao local após ser acionada para verificar uma ocorrência com três homens armados. Segundo o registro de ocorrência, obtido pela Jovem Pan, ao abordar os suspeitos – que, segundo os policiais, apresentavam sinais de embriaguez -, um dos amigos do guarda municipal teria feito menção de pegar uma arma e, então, foi atingido por um disparo. Questionada, a Secretária de Segurança Pública (SSP-SP) afirmou que o suspeito teria disparado contra os agentes, e por isso foi baleado.

O homem ferido foi atendido e levado ao pronto-socorro O GCM e um outro homem foram detidos. De acordo com a ocorrência obtida pela reportagem, o suspeito baleado portava duas armas, sendo uma delas pertencente ao GCM. A outra arma havia sido furtada em 2021, em Sorocaba, e pertencia a uma policial civil.

Dois dos suspeitos foram indiciados por posse ilegal de arma de fogo.