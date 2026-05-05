Operação no Rio prende 12 suspeitos e fecha escolas na zona norte

Foram recuperados 20 veículos, além de um macaco ser resgatado; vias como a Avenida Brasil e Linha Vermelha foram obstruídas durante a ação

Divulgação/Polícia Civil do Rio A Operação Torniquete foi lançada em setembro de 2024



A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou mais uma fase da Operação Torniquete, da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), com o objetivo de combater um grupo ligado ao Comando Vermelho, nesta terça-feira (5).

Foram presas 12 pessoas, e 20 veículos roubados foram recuperados. Agentes também apreenderam armas e munições, dinheiro em espécie e resgataram um macaco. Um suspeito entrou em confronto com a polícia, foi socorrido, mas não resistiu.

Bandidos tentaram fechar a Linha Vermelha e a Avenida Brasil, e a Polícia Militar teve que desobstruir as vias. Duas escolas foram fechadas na região por causa do tiroteio, segundo a Secretaria da Educação.

A organização estaria envolvida em roubos de veículos e de cargas, além de materiais ilícitos. Os mandados de busca e apreensão miram endereços na Nova Holanda, Complexo da Maré e em Bomsucesso, na Zona Norte.

A Operação Torniquete foi lançada em setembro de 2024 e já prendeu mais de 900 pessoas. Também recuperou cargas e veículos avaliados em mais de R$ 52 milhões.