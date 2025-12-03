PF deflagra Operação Power OFF contra grupo suspeito de ataques hackers a sites do governo

Investigação mira administradores e usuários de plataformas ilegais de DDoS; ações contam com o apoio internacional do FBI

Divulgação PF Grupo realizou ataques a órgãos estratégicos brasileiros



A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (3) a Operação Power OFF, que investiga uma associação criminosa dedicada à oferta de ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS) sob demanda — prática conhecida no submundo digital como booters e stressers. Esses serviços, comercializados ilegalmente na internet, permitem que qualquer pessoa contrate ofensivas cibernéticas mesmo sem conhecimento técnico.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária nas cidades de São Paulo (SP), São Caetano do Sul (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Tubarão (SC). Os alvos são administradores das plataformas ilegais e clientes que teriam contratado os ataques para atingir sistemas considerados estratégicos.

As investigações contaram com apoio internacional do FBI (Federal Bureau of Investigation). Segundo a PF, os serviços operavam em servidores de nuvem espalhados por diversos países e eram utilizados por usuários ao redor do mundo. Entre os ataques já atribuídos a contratantes das plataformas estão ofensivas contra órgãos como a Polícia Federal (2020), o SERPRO, a DATAPREV e o Centro Integrado de Telemática do Exército Brasileiro (2018).

Os investigados poderão responder por associação criminosa e por interromper ou perturbar serviços telemáticos ou de informação de utilidade pública.

A ação integra uma estratégia conjunta que reúne polícias, órgãos de repressão e instituições acadêmicas, reforçando o esforço da PF em combater crimes cibernéticos que ameaçam a segurança digital e a continuidade de serviços essenciais no país.