SP cria núcleo especial para asfixiar crime organizado e rastrear lavagem de dinheiro

Estrutura atuará de forma integrada na capital paulista e em regiões do interior, com foco em inteligência, investigação financeira e recuperação de ativos

Reprodução/Polícia Civil Governo de São Paulo ampliou a estrutura de enfrentamento ao crime organizado



O Governo de São Paulo ampliou a estrutura de enfrentamento ao crime organizado com a criação do Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD), vinculado ao Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol). “A criação desse núcleo amplia a capacidade do Estado de identificar estruturas criminosas, rastrear recursos obtidos de forma ilícita e apoiar operações em diferentes regiões”, disse o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves.

A medida foi oficializada por meio de uma portaria publicada nesta terça-feira (6) no Diário Oficial do Estado.

À Jovem Pan, o diretor-geral de Polícia Civil, Artur Dian, detalhou mais sobre a nova estrutura que “passa a atuar na coordenação e no apoio a investigações relacionadas a organizações criminosas, lavagem de dinheiro e recuperação de ativos ilícitos”.

“O trabalho será desenvolvido de forma integrada com equipes especializadas instaladas na cidade de São Paulo e nas regiões de São José dos Campos, Campinas e Araçatuba, e a previsão é que o núcleo seja expandido para todo o estado após a consolidação das unidades.”, disse Dian.

Segundo a portaria, o núcleo terá atuação com foco na integração entre inteligência policial, investigação criminal e análise financeira. Entre as atribuições estão:

Rastreamento patrimonial;

Bloqueio de ativos financeiros e criptoativos;

Compartilhamento de informações com órgãos de persecução penal e forças integradas de combate ao crime organizado, como o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal.

A iniciativa também prevê a padronização de protocolos de investigação financeira, o uso de ferramentas tecnológicas e a criação de indicadores para monitorar resultados relacionados à descapitalização de organizações criminosas.