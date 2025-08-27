PF inicia segunda fase da operação contra fraudes de precatórios no DF

Durante a operação, foram executados dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, abrangendo o Distrito Federal e o estado de São Paulo

Marcelo Camargo/Agência Brasil Polícia Federal (PF) deu início, na manhã desta quarta-feira (27), à segunda fase da Operação Predatórios



A Polícia Federal (PF) deu início, na manhã desta quarta-feira (27), à segunda fase da Operação Predatórios, que visa desmantelar um esquema de fraudes relacionadas à cobrança de precatórios da Caixa Econômica Federal. Durante a operação, foram executados dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, abrangendo o Distrito Federal e o estado de São Paulo. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 57 milhões pertencentes aos suspeitos.

A investigação teve início em 2024, quando funcionários da Caixa levantaram suspeitas sobre dois indivíduos, um deles advogado, que tentavam retirar R$ 57 milhões em uma agência. A abordagem policial resultou na prisão em flagrante desses homens, cujos depoimentos foram cruciais para a identificação de outros membros da organização criminosa. O grupo utilizava documentos falsificados para realizar saques de precatórios.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os envolvidos no esquema enfrentam diversas acusações, incluindo estelionato qualificado, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa. A Caixa Econômica Federal, por sua vez, informou que não pode divulgar mais informações sobre o caso em razão do sigilo que o envolve, mas reafirmou seu compromisso em colaborar com as investigações em andamento. A operação destaca a atuação da Polícia Federal no combate a fraudes financeiras e a importância da vigilância por parte das instituições bancárias. A continuidade das investigações poderá revelar mais detalhes sobre a extensão da organização criminosa e suas práticas fraudulentas. A sociedade aguarda desdobramentos que possam trazer mais segurança e transparência nas operações financeiras.

*Reportagem produzida com auxílio de IA