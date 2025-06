Polícia investiga possível briga com seguranças em morte de empresário no Autódromo de Interlagos

Adalberto Júnior participava de um evento de motos no dia 30 de maio, e seu corpo foi encontrado em 3 de junho, em um buraco de uma obra no autódromo

Arquivo pessoal Adalberto Amarilio dos Santos Junior foi descoberto em uma área em obras nas proximidades do autódromo



A Polícia Civil de São Paulo está apurando as circunstâncias da morte do empresário Adalberto Júnior, cujo corpo foi descoberto no Autódromo de Interlagos. Ele participava de um evento de motos no dia 30 de maio, e seu corpo foi encontrado em 3 de junho, em um buraco de uma obra no autódromo. As investigações iniciais indicam que Adalberto pode ter se envolvido em uma altercação com seguranças ao tentar acessar uma área restrita para chegar até seu veículo. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) está à frente do caso, realizando entrevistas com testemunhas e organizadores do evento para esclarecer os fatos.

Uma das teorias levantadas é que, após a briga, o corpo de Adalberto foi descartado no buraco onde foi encontrado. No entanto, os laudos periciais ainda não foram concluídos, o que dificulta a identificação da causa da morte. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que todas as possibilidades estão sendo consideradas durante a investigação. Os investigadores estão traçando os passos da vítima antes do incidente, buscando entender melhor o que ocorreu.

