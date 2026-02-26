São Paulo registra queda de 19% nos roubos em janeiro de 2026

Os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo indicam que as regiões da Vila Mariana, Ipiranga e Sacomã tiveram redução deste tipo de crime; especialistas comentam

Reprodução/Polícia Civil Um dos fatores que podem explicar a diminuição é a migração de parte dos crimes para o ambiente virtual, além do trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil



A cidade de São Paulo registrou queda de 19,1% nos casos de roubos em geral no mês de janeiro, na comparação entre 2026 e o mesmo período de 2025. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e indicam o menor número para o mês desde 2013.

De acordo com o levantamento, em janeiro de 2025 foram contabilizadas 9.180 ocorrências de roubo na capital paulista. Já em janeiro deste ano, o total caiu para 7.419 registros — uma redução de 19,1%.

A queda segue uma tendência de recuo observada nos últimos anos. Em janeiro de 2023, foram registrados 12.008 roubos. Em 2024, o número caiu para 10.355. Em 2025, houve novo recuo, com 9.180 casos, até chegar aos 7.419 deste ano. O cenário atual contrasta com janeiro de 2020, quando a capital atingiu o pico histórico para o período, com mais de 13 mil ocorrências.

A redução também foi verificada em diferentes regiões da cidade. Na região central, os roubos diminuíram 18,8%, somando pouco mais de mil boletins de ocorrência em janeiro de 2026.

Na área da 2ª Seccional, que abrange bairros como Vila Mariana, Ipiranga e Sacomã, a queda foi ainda mais significativa: 25,5% em relação a janeiro do ano passado. Ao todo, foram registrados 698 roubos na região neste ano.

Já na zona leste, na área da 8ª Seccional, que inclui bairros como São Mateus, Cidade Tiradentes e Guaianases, a redução chegou a 42,2%. O número de ocorrências passou de 1.043 em janeiro de 2025 para 602 em janeiro de 2026.

Especialistas comentam

Para Túlio Bueno de Alckmim Morais, secretário-geral do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, um dos fatores que podem explicar a diminuição é a migração de parte dos crimes para o ambiente virtual, além do trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil.

Apesar da queda nos índices, ele pondera que os números, por si só, não refletem completamente a realidade enfrentada pela população. Durante a produção da reportagem, a equipe flagrou uma tentativa de roubo de celulares, o que, segundo ele, reforça a sensação de insegurança ainda presente na cidade.

O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, André Santos Pereira, também avalia que há diferença entre os dados oficiais e a percepção da população. Segundo ele, embora as estatísticas sejam importantes e não costumem mentir, existe um sentimento persistente de insegurança que precisa ser considerado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a redução dos índices ocorre em meio à intensificação de ações integradas entre as polícias Civil e Militar, com reforço no policiamento e em estratégias de investigação.