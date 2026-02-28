Ali Khamenei foi morto em ataques dos EUA e Israel, diz Reuters

EFE Ali Khamenei



O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morreu durante os ataques dos EUA e de Israel neste sábado (28). A informação foi confirmada à agência de notícias Reuters por um oficial israelense, enquanto o governo iraniano nega.

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse à NBC News que Khamenei estava vivo. “Todos os altos funcionários estão vivos”, afirmou. “Portanto, todos estão agora em seus postos, estamos lidando com a situação e tudo está bem.”

*em atualização