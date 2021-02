Barcelona x PSG abrem as oitavas da Liga dos Campeões; saiba onde assistir aos jogos

RB Leipzig x Liverpool também entram em campo nesta terça-feira, 16

Divulgação/UEFA Fase das oitavas de final começa nesta terça-feira, dia 16



Nesta terça-feira, 16, começa a disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões. E o jogo de abertura já promete grandes emoções. O Barcelona, de Lionel Messi e companhia, recebe o Paris Saint-Germain, no Camp Nou, às 17h (horário de Brasília). Lesionado, Neymar não enfrentará o ex-clube no jogo de ida, podendo retornar na partida de volta no dia 10 de março. O jogo terá transmissão do canal TNT Sports (antigo Esporte Interativo) e na página do Facebook/tntesportesbr. O segundo confronto do dia entre RB Leipzig e Liverpool, que acontece também às 17h, terá transmissão no Facebook/tntesportesbr.

Com dois jogos por dia nessa fase da competição, a quarta-feira, 17, terá o duelo entre o espanhol Sevilla e o time alemão Borussia Dortmund, no Rámon Sánchez Pizjuán, às 17h com transmissão do canal TNT e do Facebook/tntesportesbr. A Juventus, de Cristiano Ronaldo, viaja até Portugal para enfrentar o Porto no jogo de ida, no mesmo horário das 17h. Essa partida terá transmissão do Facebook/tntesportesbr. Na próxima semana outros quatro confrontos decidem as partidas de ida: Atlético de Madrid x Chelsea e Lazio x Bayern de Munique na terça-feira, 23, e Atalanta x Real Madrid e Borussia Monchengladbach x Manchester City na quarta-feira, 24.

Confira os jogos da semana das oitavas da Liga dos Campeões e onde assistir:

Quarta-feira, dia 16

Barcelona x PSG (transmissão iniciada às 15h30 no canal TNT e Facebook/tntesportesbr)

RB Leipzig x Liverpool (transmissão iniciada às 16h no Facebook/tntesportesbr)

Quinta-feira, dia 17

Sevilla x Borussia Dortmund (transmissão iniciada às 15h30 no canal TNT e Facebook/tntesportesbr)

Porto x Juventus (transmissão iniciada às 16h no Facebook/tntesportesbr)