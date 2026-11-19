A escolha do dia faz referência à data da morte de Zumbi dos Palmares

O dia 20 de novembro, data em que se celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, é feriado nacional em todo o território brasileiro. A medida entrou em vigor após a sanção da Lei nº 14.759, em dezembro de 2023, encerrando anos de dúvidas entre trabalhadores e empresas, já que anteriormente a folga dependia de legislações estaduais ou municipais específicas. Em 2026, a data cai em uma sexta-feira, o que garante um feriado prolongado para grande parte da população.

A escolha do dia 20 de novembro faz referência à data da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, uma das principais lideranças da resistência contra a escravidão no Brasil colonial e símbolo da luta pela liberdade do povo negro. A oficialização como feriado nacional tem como objetivo ampliar o debate sobre o racismo estrutural, valorizar a cultura afro-brasileira e reforçar a importância histórica da população negra na formação social e econômica do país.

Por se tratar de um feriado civil previsto em lei federal, a regra geral determina a suspensão das atividades laborais em todo o país, sem prejuízo da remuneração dos trabalhadores com carteira assinada. As exceções aplicam-se apenas aos setores considerados essenciais — como saúde, segurança pública, transporte, energia e áreas específicas do comércio e da indústria que possuem autorização legal para funcionar nessas datas.

Para os profissionais convocados a trabalhar no dia 20 de novembro, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece regras claras de compensação. Caso a empresa não conceda uma folga compensatória em outro dia da semana, o empregado tem o direito de receber o valor referente ao dia trabalhado em dobro, respeitando também eventuais acordos ou convenções coletivas firmadas pelos sindicatos de cada categoria.

Já no caso de repartições públicas, escolas, universidades e agências bancárias, o atendimento presencial é suspenso durante todo o dia. Os serviços bancários voltam ao normal na segunda-feira seguinte (23), enquanto transações via Pix e pagamentos agendados pelos canais digitais seguem operando regularmente durante o feriado.

*texto produzido com auxíio de IA