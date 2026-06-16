A receita infalível de torta de liquidificador com massa leve e fofinha

A torta salgada é um clássico absoluto das cozinhas brasileiras, surgindo historicamente como uma solução inteligente para aproveitar pequenos restos de carnes e legumes da geladeira. O grande desafio, no entanto, sempre foi evitar aquela textura pesada, que muitas vezes parece crua no centro. Com o equilíbrio correto entre o óleo, o leite e a farinha, é perfeitamente possível criar uma base dourada e bem estruturada, que desmancha na boca. Saber exatamente como fazer torta de liquidificador rápida e fofinha para o lanche da tarde da família transforma uma tarde comum em um momento de pausa agradável, com aquele cheiro de comida caseira que domina a casa inteira.

Nesta versão, a proposta é resgatar a praticidade sem abrir mão do sabor. Você não precisará de técnicas complexas ou batedeiras potentes. Apenas respeitando a ordem de entrada dos ingredientes no copo do equipamento e prestando atenção à temperatura do forno, o resultado será um prato alto, perfumado e que agrada pessoas de todas as idades.

Medidas exatas para a massa base e recheio clássico

Para que a proporção funcione perfeitamente, utilize sempre uma xícara medidora padrão de 240ml. A temperatura dos ingredientes também afeta o resultado, portanto, retire os ovos e o leite da geladeira cerca de quinze minutos antes de começar o preparo.

Esta massa aceita praticamente qualquer tipo de proteína desfiada ou vegetais picados. Para esta sugestão, utilizaremos um recheio tradicional de frango com legumes, que traz umidade extra para o prato sem encharcar o fundo da assadeira.

Ingredientes para a massa:

3 ovos inteiros

1 xícara de chá de leite integral

Meia xícara de chá de óleo de soja ou milho

1 colher de chá de sal

50 gramas de queijo parmesão ralado

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Ingredientes para o recheio sugerido:

2 xícaras de frango cozido e bem desfiado

Meia xícara de milho verde escorrido

Meia xícara de ervilhas frescas ou congeladas

1 tomate maduro sem sementes e picado em cubos

Salsinha e cebolinha picadas a gosto

Sal e pimenta-do-reino para ajustar o tempero do recheio

Etapas de preparo direto no liquidificador

A organização faz toda a diferença para o sucesso desta receita. Antes de ligar o aparelho, unte e enfarinhe uma assadeira retangular média (cerca de 20×30 cm) e preaqueça o forno a 180 graus. É essencial que o forno já esteja quente no momento em que a massa terminar de ser batida.

O processo exige atenção apenas na ordem em que os itens são adicionados. Misturar os líquidos primeiro garante que a lâmina do liquidificador não trave, facilitando a criação de um creme liso e sem grumos.

1. Preparação dos líquidos e gorduras

Coloque no copo do liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o sal e o queijo parmesão ralado. Bata tudo em velocidade média por cerca de dois minutos. Essa etapa é crucial para quebrar bem a estrutura dos ovos, evitando qualquer sabor ou cheiro forte de ovo na massa assada.

2. Integração cuidadosa dos secos

Com o aparelho desligado, adicione a farinha de trigo de uma só vez. Ligue o liquidificador novamente apenas pelo tempo necessário para a farinha desaparecer na mistura, o que deve levar cerca de vinte segundos. Em seguida, adicione o fermento em pó e misture delicadamente com uma colher, ou utilize a função pulsar rapidamente duas vezes.

3. Montagem em camadas na assadeira

Em uma tigela separada, misture o frango desfiado, o milho, a ervilha, o tomate e o cheiro-verde, garantindo que o recheio esteja bem soltinho. Despeje metade da massa líquida na assadeira untada, espalhando bem pelos cantos. Distribua todo o recheio por cima de maneira uniforme. Cubra com o restante da massa, usando as costas de uma colher para esconder bem os ingredientes do recheio.

4. Tempo de forno e finalização

Leve a assadeira ao forno preaquecido. O tempo de cozimento varia de 35 a 40 minutos, dependendo da potência do seu fogão. O prato estará pronto quando você notar que as bordas estão levemente desgrudadas da forma e a superfície exibe um tom dourado e apetitoso.

O truque visual para a massa não ficar pesada

O maior erro no preparo de massas rápidas acontece no manuseio da farinha de trigo. Quando você bate a farinha por muito tempo no liquidificador, acaba estimulando excessivamente a elasticidade do glúten. Isso resulta em uma torta de textura borrachuda e densa.

Para evitar esse problema, o segredo é bater os líquidos intensamente, mas tratar os ingredientes secos com delicadeza. A farinha precisa apenas ser incorporada ao líquido. Se o seu liquidificador não for muito potente, vale até mesmo despejar a mistura líquida em uma tigela e mexer a farinha com um batedor de arame ou uma espátula de silicone. Esse cuidado simples garante os furinhos de ar no interior da fatia, entregando maciez a cada mordida.

Instruções práticas para guardar e congelar fatias

Caso não consuma tudo no mesmo dia, a torta mantém excelente qualidade quando armazenada corretamente. Espere o prato esfriar completamente em temperatura ambiente antes de guardar, evitando que o calor gere vapor e deixe a massa encharcada.

Na geladeira, os pedaços podem ser mantidos em um pote com tampa hermética por até três dias. Para aquecer e devolver a crocância da borda superior, basta colocar a fatia na torradeira ou em um forninho elétrico por cinco minutos.

Se preferir congelar, corte as fatias em quadrados individuais, embrulhe cada um em filme plástico e armazene no freezer por até dois meses. Na hora do consumo, não é necessário descongelar com antecedência: leve direto do freezer para o forno em temperatura baixa até aquecer por igual.

Para acompanhar esse lanche reconfortante, nada melhor do que preparar um café passado na hora ou uma jarra de chá gelado com limão. A refeição se torna completa, simples e muito acolhedora. Bom apetite!