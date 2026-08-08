Representante da empresa do helicóptero que caiu no Rio diz que eles tinham ‘todos os alvarás’

Advogado Bernardo Cortez disse ainda que o piloto era experiente e estava com todas as licenças em dia

O advogado Bernardo Cortez, representante da empresa Voos Rio Panorâmico (VRP), responsável pelo voo do helicóptero que caiu na cidade fluminense neste sábado (8), afirmou que a aeronave estava com a manutenção em dia e que a empresa tinha todos os alvarás necessários para funcionar. Cortez disse ainda que o piloto era experiente e estava com todas as licenças em dia.

“O que nós podemos dizer é que a empresa tem todos os alvarás, a aeronave estava com a manutenção em dia, e somente saberemos o que ocorreu após a conclusão do relatório do Cenipa e sua disponibilização pela Aeronáutica”, disse o advogado.

Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 19ª DP (Tijuca). Foi realizada perícia no local, e os agentes aguardam o laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB)

Na tarde deste sábado, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, disse, em postagem no X, que solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) “que tome providências imediatas para intensificar a fiscalização e garantir a segurança nos voos de helicópteros que circulam com uma frequência cada vez maior na nossa cidade”. Ele acrescentou ter colocado todo o aparato da prefeitura à disposição do órgão para apoiar “com as medidas e ações que forem necessárias.”

A Anac foi procurada pela reportagem, mas ainda não houve resposta até a publicação desta matéria. Ao Jornal Nacional, da TV Globo, a agência disse que está em contato com a prefeitura para uma ação conjunta de fiscalização desse tipo de voo.

O acidente deste sábado fez subir para 13 o número de vítimas em acidentes de helicóptero no Rio somente neste ano. Em janeiro, três homens morreram após a queda de um helicóptero em Guaratiba, bairro da zona oeste do Rio. Cinco meses depois, dois helicópteros colidiram no ar no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste da cidade. Foram seis mortos. Entre as vítimas, estavam o cantor e produtor norte-americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspar Prim.