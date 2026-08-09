Holding de Daniel Vorcaro é liquidada nas Ilhas Cayman, no Caribe

Empresa foi fechada de forma definitiva pela suprema corte do país; instalação foi usada para lavagem de dinheiro

Empresa foi fechada de forma definitiva pela suprema corte do país; instalação foi usada para lavagem de dinheiro

A Titan Capital, conhecida pelas instalações de luxo e como a “holding ostentação” de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, foi liquidada. Com sede fiscal nas Ilhas Cayman, a empresa foi fechada de forma definitiva em decisão da Suprema Corte daquele país, que nomeou três liquidantes da empresa de auditoria Grant Thornton Specialist Services. Procurada, a defesa de Vorcaro disse que não se manifestaria.

O anúncio, publicado na sexta-feira (7), convidou os credores a “habilitar seus créditos ou pretensões e a comprovar qualquer direito de que sejam titulares”.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Polícia Federal identificaram que a Titan foi usada no esquema de esvaziamento patrimonial e lavagem de dinheiro do Master. Segundo o Coaf, foram feitas transferências de R$ 700 milhões por meio de cotas de fundos de investimento do banco para a Titan, entre janeiro e julho de 2025.

Com o processo de liquidação, os antigos diretores e os donos da holding perdem qualquer acesso e a propriedade de contas e patrimônios. Os bens já haviam sido bloqueados em março pelo Banco Central no Brasil, mas, um mês depois, foi criada uma “nova Titan Capital”, no Reino Unido. A liquidação em Cayman se estende para todo o mundo, inclusive paraísos fiscais, por meio de acordos de cooperação jurídica internacional.

Conhecida por concentrar investimentos de Vorcaro, preso pela segunda vez em março, a Titan ocupava os dois andares mais altos de um dos ícones da Faria Lima, o “prédio da baleia”. Eram 4 mil metros quadrados, divididos em duas lajes, e com um elevador privativo que a ligava ao heliponto.