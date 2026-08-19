Acidente com 23 mortos no PR é o mais grave do estado desde 2021, diz polícia

Acidente com 23 mortos no Paraná é o mais grave do estado desde 2021, diz polícia

Uma batida frontal entre um micro-ônibus que transportava pacientes e uma carreta deixou ao menos 23 mortos na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, em Ipiranga, no Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente é o mais grave registrado no estado desde 2021.

A batida aconteceu por volta das 3h30. De acordo com a PRF, a carreta invadiu a pista contrária e atingiu o micro-ônibus de frente. A maioria das vítimas estava no veículo de passageiros. O motorista da carreta também morreu.

O micro-ônibus pertencia à Secretaria de Saúde de Imbituva e levava pacientes para atendimento médico em Curitiba. O veículo ficou destruído após a colisão e parou às margens da rodovia.

Inicialmente, a empresa Via Araucária, responsável pela administração do trecho, informou que o acidente havia ocorrido em Imbituva, município de onde o micro-ônibus havia saído. Posteriormente, a localização foi confirmada em Ipiranga.

Segundo a PRF, o acidente desta quarta-feira supera, em número de mortes, o registrado em 2021, quando 19 pessoas morreram em uma ocorrência envolvendo um ônibus no Paraná.

A rodovia precisou ser interditada após a colisão. Equipes do Corpo de Bombeiros, da PRF e da Polícia Civil foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência e os trabalhos no local continuavam nesta quarta-feira.

A BR-373 é uma das principais ligações rodoviárias entre o Paraná e outras regiões do país. O trecho onde ocorreu o acidente registrou congestionamento enquanto as equipes atuavam na remoção dos veículos e no atendimento às vítimas.

Acidentes com ônibus e outros veículos de transporte de passageiros estão entre as ocorrências de trânsito com grande número de vítimas no país. No domingo (16), oito pessoas morreram após um ônibus tombar no estado do Rio de Janeiro. Em fevereiro, outro acidente envolvendo um ônibus que retornava de um festival religioso deixou pelo menos 16 mortos.

*Com informações da AFP