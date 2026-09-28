Acidente com ônibus de turismo deixa três mortos em rodovia no Espírito Santo

Tragédia aconteceu na noite de domingo (27), em uma região conhecida como Curva da Ferradura

Três pessoas morreram e outras 44 ficaram feridas após um ônibus de turismo tombar na BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo, na noite de domingo (27). O acidente ocorreu na região conhecida como Curva da Ferradura.

O veículo transportava 47 pessoas e havia saído de Itaoca, no litoral sul do Espírito Santo, com destino a Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações colhidas pelas equipes de resgate no local, um dos passageiros relatou que o ônibus teria apresentado um problema mecânico durante o trajeto. Não foi informado qual seria a falha.

Duas das vítimas foram encontradas já sem vida após serem ejetadas do ônibus. Uma terceira morreu durante o atendimento das equipes do Samu. Os demais passageiros foram socorridos e encaminhados para hospitais de Ibatiba e de municípios da região

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h22 e mobilizou nove militares para o atendimento. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Polícia Civil, Samu e ambulâncias municipais também participaram da operação.

Inicialmente, havia a suspeita de que pessoas estivessem presas às ferragens, mas nenhuma vítima foi localizada nessa condição. Os bombeiros também fizeram buscas nas imediações do acidente devido à baixa luminosidade e à possibilidade de passageiros terem sido arremessados para fora do veículo.

De acordo com a Secretaria de Segurança, a dinâmica observada no local indica que o ônibus tombou, mas as causas do acidente ainda não foram determinadas. A investigação ficará a cargo dos órgãos competentes.

A BR-262 precisou ser interditada nos dois sentidos durante o atendimento. Após o encerramento das buscas e do resgate, o trecho ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.