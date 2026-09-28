Morre homem baleado na frente dos filhos durante assalto na zona sul de SP
Um homem de 39 anos morreu após ser baleado durante um assalto na noite de sábado (26), na Rua Texas, no Brooklin, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Civil e a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a vítima foi abordada por criminosos em motocicletas depois de sair de seu carro.
Durante o crime, um dos suspeitos exigiu que o homem entregasse a aliança. Em seguida, ele efetuou dois disparos, que atingiram a vítima na cabeça e no braço.
O homem foi encontrado inconsciente no local. Policiais prestaram os primeiros socorros e o encaminharam ao Hospital das Clínicas, mas ele não resistiu aos ferimentos.
Os criminosos fugiram após o ataque. A Polícia Civil investiga o caso e deve analisar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os envolvidos. A perícia também foi acionada.
A ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial (Campo Belo) como latrocínio – roubo seguido de morte.
Agora, a polícia busca esclarecer a dinâmica do crime e identificar os suspeitos que participaram da abordagem. As imagens de segurança da região devem ser usadas para auxiliar na investigação.
Crimes na região
Dados citados pelo Estadão apontam aumento de roubos e furtos na região do Itaim Bibi nos últimos meses.
Em julho, foram registradas 580 ocorrências, contra 453 no mesmo mês de 2025, uma alta de 28%. O levantamento considera a área atendida pelo 15º Distrito Policial, que inclui o bairro.
A Consolação também registrou aumento no período: o número de ocorrências passou de 612 para 771, crescimento de 26%.
*Com informações do Estadão Conteúdo
continue lendo
- Acidente com ônibus de turismo deixa três mortos em rodovia no Espírito Santo Estadão Conteúdo · há 30 minutos
- APS firma acordo para encerrar litígio sobre tarifa de acesso ao Porto de Santos Estadão Conteúdo · há 18 horas
- Até quando vai o calor? Veja quando as temperaturas devem cair em SP e no Brasil Estadão Conteúdo · há 22 horas
- Rio Grande do Sul tem alerta para temporais, granizo e ventos acima de 90 km/h Jovem Pan · há 1 dia