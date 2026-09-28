Crime aconteceu na noite de sábado (26), na Rua Texas, no Brooklin

Morre homem baleado na frente dos filhos durante assalto na zona sul de SP

Um homem de 39 anos morreu após ser baleado durante um assalto na noite de sábado (26), na Rua Texas, no Brooklin, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Civil e a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a vítima foi abordada por criminosos em motocicletas depois de sair de seu carro.

Durante o crime, um dos suspeitos exigiu que o homem entregasse a aliança. Em seguida, ele efetuou dois disparos, que atingiram a vítima na cabeça e no braço.

O homem foi encontrado inconsciente no local. Policiais prestaram os primeiros socorros e o encaminharam ao Hospital das Clínicas, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Os criminosos fugiram após o ataque. A Polícia Civil investiga o caso e deve analisar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os envolvidos. A perícia também foi acionada.

A ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial (Campo Belo) como latrocínio – roubo seguido de morte.

Agora, a polícia busca esclarecer a dinâmica do crime e identificar os suspeitos que participaram da abordagem. As imagens de segurança da região devem ser usadas para auxiliar na investigação.

Crimes na região

Dados citados pelo Estadão apontam aumento de roubos e furtos na região do Itaim Bibi nos últimos meses.

Em julho, foram registradas 580 ocorrências, contra 453 no mesmo mês de 2025, uma alta de 28%. O levantamento considera a área atendida pelo 15º Distrito Policial, que inclui o bairro.

A Consolação também registrou aumento no período: o número de ocorrências passou de 612 para 771, crescimento de 26%.

*Com informações do Estadão Conteúdo