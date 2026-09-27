Rio Grande do Sul tem alerta para temporais, granizo e ventos acima de 90 km/h
O Rio Grande do Sul permanece em alerta neste domingo (27) para temporais, queda de granizo e rajadas de vento que podem superar os 90 km/h. Segundo a Climatempo, a instabilidade deve persistir até terça-feira (29), com possibilidade de agravamento das condições meteorológicas nos próximos dois dias.
A previsão indica acumulados de chuva entre 20 e 80 milímetros neste domingo, podendo ultrapassar os 100 milímetros em pontos das regiões da Campanha e do oeste gaúcho. As regiões norte, noroeste e central também estão em alerta para chuvas intensas. O calor acompanha a instabilidade, com temperaturas que podem chegar aos 35°C em Horizontina.
A situação deve piorar na segunda (28) e na terça-feira (29), exigindo atenção especial de moradores de municípios como São Gabriel, São Sepé e Dom Pedrito.
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