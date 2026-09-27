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Rio Grande do Sul tem alerta para temporais, granizo e ventos acima de 90 km/h

Instabilidade deve atingir o estado até terça-feira (29), com acumulados de chuva que podem ultrapassar 100 milímetros em algumas regiões

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Um ciclone extratropical chegou ao Rio Grande do Sul e trouxe ventos fortes, frio e chuva à cidade de Venâncio Aires
Rio Grande do Sul tem alerta para temporais, granizo e ventos acima de 90 km/h Leandro Osório/Ato Press/Estadão Conteúdo

O Rio Grande do Sul permanece em alerta neste domingo (27) para temporais, queda de granizo e rajadas de vento que podem superar os 90 km/h. Segundo a Climatempo, a instabilidade deve persistir até terça-feira (29), com possibilidade de agravamento das condições meteorológicas nos próximos dois dias.

A previsão indica acumulados de chuva entre 20 e 80 milímetros neste domingo, podendo ultrapassar os 100 milímetros em pontos das regiões da Campanha e do oeste gaúcho. As regiões norte, noroeste e central também estão em alerta para chuvas intensas. O calor acompanha a instabilidade, com temperaturas que podem chegar aos 35°C em Horizontina.

A situação deve piorar na segunda (28) e na terça-feira (29), exigindo atenção especial de moradores de municípios como São Gabriel, São Sepé e Dom Pedrito.

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