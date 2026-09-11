Ao menos 100 casas são afetadas por temporal do interior de SP e população é resgatada de bote
Um temporal atingiu Sumaré, no interior de São Paulo, provocou o transbordamento dos rios Manchester e Primavera e afetou uma estimativa de 100 casas em quatro bairros, nesta sexta-feira (11). Não há registro de vítimas.
O volume de chuva chegou a 120 milímetros na região do Rio Quilombo e a 117 milímetros na Vila Miranda.
A Defesa Civil de Sumaré informou que continua fazendo o levantamento das famílias afetadas, contabilizando os moradores que precisam de assistência e prestando apoio à população.
Em publicação nas redes sociais, o órgão alertou para o risco de alagamentos e pediu atenção especialmente nas regiões de Vila Diva, Manchester, Primavera, Crenac, Jatobá e São Domingos. A previsão informada pela Defesa Civil indica que a chuva deve continuar até sábado (13).
A orientação é evitar áreas alagadas e não tentar atravessar locais com água acumulada. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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