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Brasil

Ao menos 100 casas são afetadas por temporal do interior de SP e população é resgatada de bote

Não há registro de vítimas; Defesa Civil de Sumaré informou que continua fazendo o levantamento das famílias afetadas

Estadão Conteúdo

Agentes públicos e voluntários fazem mutirão de trabalho para realizar o resgate de pessoas e animais ilhados pelas enchentes, com utilização de botes, canoas e jet skis, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na quinta-feira, 09 de maio de 2024. Uma nova frente fria, que chega ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 10, deve levar riscos para o estado já castigado pelos temporais da semana passada. Existe a previsão de que, a partir desta sexta, o sistema frontal fique estacionado sobre a região central do estado, criando condições para a piora do quadro atual das enchentes
Casas ficam alagadas no interior de SP BRUNO KIRILOS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Um temporal atingiu Sumaré, no interior de São Paulo, provocou o transbordamento dos rios Manchester e Primavera e afetou uma estimativa de 100 casas em quatro bairros, nesta sexta-feira (11). Não há registro de vítimas.

O volume de chuva chegou a 120 milímetros na região do Rio Quilombo e a 117 milímetros na Vila Miranda.

A Defesa Civil de Sumaré informou que continua fazendo o levantamento das famílias afetadas, contabilizando os moradores que precisam de assistência e prestando apoio à população.

Em publicação nas redes sociais, o órgão alertou para o risco de alagamentos e pediu atenção especialmente nas regiões de Vila Diva, Manchester, Primavera, Crenac, Jatobá e São Domingos. A previsão informada pela Defesa Civil indica que a chuva deve continuar até sábado (13).

A orientação é evitar áreas alagadas e não tentar atravessar locais com água acumulada. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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