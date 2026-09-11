São Paulo tem alerta para tempestades nesta sexta-feira; veja previsão

Madrugada foi chuvosa na capital paulista, onde, em 10 dias, já recebeu mais chuva do que o esperado para todo o mês de setembro

Após mais uma madrugada chuvosa, a cidade de São Paulo amanheceu nesta sexta-feira (11) sob alerta laranja, de perigo, para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em apenas 10 dias, a capital já recebeu mais chuva do que o esperado para todo o mês de setembro. Segundo a Defesa Civil do Estado, eram esperados 66 milímetros para todo o mês, mas já foram acumulados cerca de 100 milímetros, o que corresponde a 151,5% da média mensal.

O alerta laranja é válido da 0h às 23h59 desta sexta-feira. Há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo, além da possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos

Além da capital, mais de 500 cidades do Estado estão nas áreas afetadas pelo aviso.

Devido à previsão de tempestades severas, com ventos e granizo, e às condições meteorológicas favoráveis à formação de tornados, o governo de São Paulo orientou a suspensão das aulas e de ventos ao ar livre nesta sexta-feira nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro.

O estado também está sob alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades, entre 0h01 e 23h59 desta sexta-feira. Há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo.

A empresa de meteorologia Climatempo informou que uma combinação de fatores vai aumentar o risco de formação das supercélulas, que podem gerar tornados, microexplosões e rajadas de vento excepcionalmente intensas, acima dos 90 km/h.

Gabinete de Crise

Diante das previsões, o governo paulista instalará o Gabinete de Crise a partir das 14h desta sexta-feira. O grupo reúne representantes das instituições envolvidas no monitoramento e na resposta às emergências, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, além de concessionárias dos serviços de energia elétrica, água, gás e telefonia.

Segundo a gestão estadual, o objetivo é integrar informações, acompanhar em tempo real a evolução do cenário e agilizar a tomada de decisões e a mobilização de recursos diante de eventuais ocorrências.