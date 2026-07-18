Ataque a tiros deixa dois mortos e três feridos em Campo Mourão, no Paraná

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do estado, o suspeito voltou a um estabelecimento comercial e efetuou diversos disparos; uma mulher foi presa durante as investigações

Um ataque a tiros deixou dois homens mortos e outras três pessoas feridas na noite de sexta-feira (17), em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR), o suspeito passou inicialmente pelo estabelecimento comercial onde ocorreu o crime e, pouco depois, retornou ao local, quando efetuou diversos disparos contra as pessoas que estavam presentes.

As vítimas que morreram foram identificadas como Marcio Bertholdi Geraldo, de 43 anos, e Michael Zachytko Cavalcante, de 38 anos. Outras três pessoas, de 23, 40 e 41 anos, ficaram feridas. O estado de saúde delas não foi informado.

Segundo a Sesp, a investigação está em andamento e todos os esforços estão voltados para esclarecer as circunstâncias do ataque, identificar a motivação do crime e prender os envolvidos.

Durante as diligências, uma mulher foi presa em flagrante. Conforme a secretaria, ela estava em posse de duas munições, porções de entorpecentes, antenas para bloqueador de sinal e material explosivo.

A Polícia Civil apura qual é a relação da mulher com o atentado. Até o momento, a secretaria não informou se ela é suspeita de participação direta no ataque ou se a prisão está relacionada apenas ao material encontrado.

Ainda de acordo com a Sesp, equipes das polícias Civil e Militar seguem em diligências para localizar o autor dos disparos.

O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Paraná também foi acionado para atender a ocorrência. A equipe realizou o manejo técnico e seguro do material explosivo apreendido durante a operação.