Avião sai da pista e causa cancelamento de voos no Aeroporto Santos Dumont

Até o momento, 13 voos alteraram para o Aeroporto do Galeão e 18 foram cancelados

Um avião de pequeno porte saiu da pista durante um procedimento de pouso nesta quinta-feira (27), no aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro.

Segundo a Infraero, o avião de prefixo PSVEE – E50P escapou da pista por volta das 16h10 e parou na grama, sem deixar feridos. Na aeronave estavam o piloto e um tripulante.

Ainda segundo o órgão, o Plano de Emergência do Aeroporto foi acionado e as operações do local estão suspensas até a retirada do avião do local.

Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já estão a caminho do local para investigar as causas do acidente, segundo a Infraero.

Até o momento, 13 voos alteraram para o Aeroporto do Galeão e 18 foram cancelados. A aeronave, fabricada em 2009, está em situação normal, segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e pertence a uma empresa de manutenção e serviços aéreos.