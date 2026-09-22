Primavera começa hoje e será marcada por extremos; veja previsão

Estação começa nesta terça-feira e a previsão é de intensificação do El Niño, com seca no Norte e muita chuva no Sul

A estação de transição marca o retorno das chuvas e esse ano ela deve ser diferente do que é esperado. Inclusive, o final do inverno já foi atípico com um volume de chuva muito acima do previsto para o mês de setembro.

O ponto crucial para essa primavera é o El Niño, que de acordo com a NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o fenômeno já é classificado como forte e o pico dele pode ser registrado entre o final da primavera e início do verão.

De acordo com os meteorologistas da Climatempo a primavera já terá características bem marcantes do El Niño. No mapa abaixo é possível ver que o Sul, principalmente o estado do Rio Grande do Sul terá um volume de chuva acima da média. A expectativa é de de chuvas em formato de temporais, com possibilidade de transtornos como deslizamentos, alagamentos e enxurradas.

Com o maior volume de chuva a tendência no estado gaúcho é de temperaturas abaixo da média. Em contrapartida, praticamente todo o país terá temperaturas acima da média, sobretudo no Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Nesses locais as temperaturas podem superar os 40°C por vários dias consecutivos.

São Paulo

Em São Paulo a previsão é de chuva acima da média. Um indicador positivo para os reservatórios. No sistema Cantareira, que abastece a Região Metropolitana de São Paulo, choveu mais do que o esperado. Para setembro, a média climatológica é de 78mm e nos primeiros 15 dias do mês choveu mais de 250 mm.

Com relação às temperaturas, em boa parte de São Paulo os termômetros devem ficar acima da média.

A primavera vai até o dia 21 de dezembro, quando começa o verão.