JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
3 em 1 | 16h00 - 18h00
Brasil

Primavera começa hoje e será marcada por extremos; veja previsão

Estação começa nesta terça-feira e a previsão é de intensificação do El Niño, com seca no Norte e muita chuva no Sul

Camila Yunes

São Paulo terá chuva e temporais nesta terça-feira
Chuva em São Paulo RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A estação de transição marca o retorno das chuvas e esse ano ela deve ser diferente do que é esperado. Inclusive, o final do inverno já foi atípico com um volume de chuva muito acima do previsto para o mês de setembro.

O ponto crucial para essa primavera é o El Niño, que de acordo com a NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o fenômeno já é classificado como forte e o pico dele pode ser registrado entre o final da primavera e início do verão.

De acordo com os meteorologistas da Climatempo a primavera já terá características bem marcantes do El Niño. No mapa abaixo é possível ver que o Sul, principalmente o estado do Rio Grande do Sul terá um volume de chuva acima da média. A expectativa é de de chuvas em formato de temporais, com possibilidade de transtornos como deslizamentos, alagamentos e enxurradas.

Com o maior volume de chuva a tendência no estado gaúcho é de temperaturas abaixo da média. Em contrapartida, praticamente todo o país terá temperaturas acima da média, sobretudo no Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Nesses locais as temperaturas podem superar os 40°C por vários dias consecutivos.

São Paulo

Em São Paulo a previsão é de chuva acima da média. Um indicador positivo para os reservatórios. No sistema Cantareira, que abastece a Região Metropolitana de São Paulo, choveu mais do que o esperado. Para setembro, a média climatológica é de 78mm e nos primeiros 15 dias do mês choveu mais de 250 mm.
Com relação às temperaturas, em boa parte de São Paulo os termômetros devem ficar acima da média.

A primavera vai até o dia 21 de dezembro, quando começa o verão.

Assuntos

continue lendo

Destroços do helicóptero onde o cantor Rick estava Brasil Veja destroços do helicóptero que caiu com cantor Rick Na gravação, o helicóptero dos bombeiros aparece sobrevoando o local do acidente. É possível ver parte da aeronave em uma área de mata
  1. Quem eram as cinco vítimas que morreram em acidente de helicóptero com cantor Rick Jovem Pan · há 3 minutos
  2. São Paulo amanhece com chuva e tem previsão de temporais nesta terça-feira, 22 Estadão Conteúdo · há 9 horas
  3. Bilionário mais velho do Brasil, João Jacob Vontobel, morre aos 97 anos Estadão Conteúdo · há 23 horas
  4. Tempestades no RS deixam 4 desaparecidos e mais de 600 desalojados Jovem Pan · há 24 horas