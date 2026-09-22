Veja destroços do helicóptero que caiu com cantor Rick
O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina divulgou um vídeo nesta terça-feira (22) que mostra os destroços do helicóptero que caiu, matando cinco pessoas, entre elas o cantor Rick, da dupla Rick e Renner.
Na gravação, o helicóptero dos bombeiros aparece sobrevoando o local do acidente. É possível ver parte da aeronave em uma área de mata.
O cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, teve a morte confirmada nesta terça. O artista de 59 anos estava entre os ocupantes de um helicóptero que desapareceu em Santa Catarina. Ele deixa a esposa, Geralda Helena, e seis filhos.
O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina confirmou que achou a aeronave após dois dias de buscas. A aeronave partiu da Costa Esmeralda, em Porto Belo, com destino a São Joaquim, na serra catarinense. O empresário Bruno Avelar também estava entre os ocupantes. Entre as vítimas também estão o videomaker Paulo Santos, o piloto, capitão Antônio, e o copiloto Leopoldo.
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