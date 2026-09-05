Chuva derruba 28 árvores em São Paulo; 31 mil estão sem luz

A Defesa Civil mantém situação de atenção em todo o Estado diante da passagem de uma frente fria e emitiu um boletim especial para as chuvas

As fortes chuvas que atingiram a capital e a Região Metropolitana de São Paulo ao longo deste sábado (5) derrubaram 28 árvores. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os chamados registrados a zero hora e 17h30. Também houve duas chamadas por desmoronamento.

Uma árvore caiu na Avenida Rouxinol, em Moema, na zona sul de São Paulo, na manhã deste sábado e atingiu um veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas. A ocorrência foi registrada às 11h32, na altura do número 818 da avenida. Uma viatura dos bombeiros foi enviada para o atendimento.

Segundo dados da Enel, 31.876 clientes estavam sem energia elétrica em sua área de concessão às 18h.

Na capital paulista, eram 11.591 clientes com o fornecimento interrompido. Embu registrava 13.271 endereços sem luz, o maior número entre os municípios apresentados no levantamento.

A Defesa Civil mantém situação de atenção em todo o Estado diante da passagem de uma frente fria e emitiu um boletim especial para as chuvas.

Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Band, o tenente Ramatuel, da Defesa Civil, afirmou que a parte mais intensa da instabilidade já havia passado pela capital e avançado em direção à divisa com Minas Gerais.

A previsão, porém, é de continuidade da chuva durante a noite deste sábado e também no domingo. “Agora a parte mais intensa dela está na divisa com Minas Gerais, que é a área que a gente está dando mais atenção nesse momento”, afirmou.

Os modelos da Defesa Civil indicam possibilidade de rajadas de vento de até 60 km/h em pontos isolados. O órgão orienta a população a procurar locais fechados e de alvenaria em caso de ventos fortes e evitar permanecer próximo a árvores.

Motoristas também devem observar o local onde estacionam e não deixar os veículos perto de árvores. “Não pare o seu carro ali pra ficar achando que tá abrigado, que não está e está com muito risco”, alertou Ramatuel.

A passagem da frente fria também deve provocar queda nas temperaturas. Segundo o tenente, os modelos apontam mínima de 9°C e máxima entre 13°C e 14°C na segunda-feira (7).