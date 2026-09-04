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Cidade de SP registra 1.445 km de lentidão, o 2º maior índice de 2026

O feriado prolongado e a virada brusca no tempo no início da noite ajudou a complicar o trânsito na capital paulista

Estadão Conteúdo

Motoristas enfrenta forte chuva na Avenida 23 de Maio, na região central de São Paulo
A lentidão registrada nesta sexta-feira (4) é o terceiro maior dos últimos sete anos Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo

A cidade de São Paulo registrou 1.445 km de lentidão na tarde desta sexta-feira (4). O índice é o segundo maior de 2026 e o terceiro dos últimos sete anos, segundo monitoramento feito pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O número foi alcançado por volta das 18h, em uma sexta que precede um feriado prolongado do 7 de setembro. A virada brusca no tempo, com chuva a partir do início da noite, também ajudou a complicar ainda mais a vida do motorista.

O pior índice de congestionamento de 2026 na capital paulista foi registrado no dia 24 de junho, dia em que a seleção brasileira jogou pela Copa do Mundo. A cidade contabilizou 1.690 quilômetros de lentidão.

O recorde histórico de trânsito na capital paulista é do dia 5 de setembro de 2019, quando São Paulo atingiu 1.902 km de congestionamento — na época, a CET já tinha firmado parceria com o Waze e a base de dados foi modificada, uma vez que o número de vias foi ampliado e mais lentidão passou a ser registrada.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de chuvas fortes entre sábado (5) e segunda-feira (7) durante o feriado prolongado. A passagem de uma frente fria pode provocar acumulados elevados e aumentar o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra.

No momento, nenhuma área da cidade está em estado de atenção, nem há pontos de alagamento, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

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