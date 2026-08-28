Como fazer frango com quiabo e angu cremoso para o almoço de feriado

O cheiro de alho e cebola encontrando a gordura quente na panela de ferro é o primeiro sinal de que um grande almoço está a caminho. Quando buscamos receitas tradicionais da culinária caipira para preparar em família no feriado de 7 de setembro, o frango ensopado servido com quiabo tostado e angu mole reina absoluto nas mesas brasileiras. Este prato carrega a essência da roça: ingredientes simples que, tratados com paciência e técnica básica, transformam-se em uma refeição de caldo espesso e sabor profundo.

A escolha desta receita específica se justifica pela sua capacidade de unir as pessoas ao redor do fogão. Diferente de pratos rápidos do dia a dia, o frango caipira pede um tempo de cozimento mais longo, ideal para uma tarde de folga onde a pressa não tem lugar. O sucesso da panela depende da construção de camadas de sabor, começando pela marinada bem temperada até chegar ao fundo dourado que se forma durante o cozimento.

Neste preparo, o objetivo é garantir um frango que desmancha no garfo, envolto em um molho escuro e aveludado. O quiabo entra no final, mantendo sua textura firme e cor vibrante, sem comprometer o caldo. Já o angu, feito apenas com fubá, água e sal, entra como a base neutra perfeita para absorver toda a riqueza do ensopado.

O que você precisa separar para o preparo completo

A qualidade final da sua comida de roça depende diretamente das escolhas feitas na feira ou no açougue. Para o frango, prefira cortes com osso, como coxas e sobrecoxas, que trazem muito mais colágeno para o caldo, deixando o molho naturalmente encorpado. Se conseguir um autêntico frango caipira, o sabor será ainda mais rústico, mas será necessário aumentar o tempo de cozimento com a panela tampada.

O quiabo exige atenção no momento da compra. O truque para saber se está fresco e macio é quebrar a pontinha inferior com os dedos. Se ela estalar e romper facilmente, o vegetal está no ponto certo. Se dobrar e não quebrar, está fibroso e duro, o que vai arruinar a textura do prato. Lave-os muito bem e seque cada um com um pano limpo antes de picar, pois a umidade acelera a liberação daquela textura viscosa indesejada.

Para o angu, fuja das misturas pré-prontas. Busque um fubá mimoso de boa qualidade, que tem uma moagem fina e dissolve com facilidade na água fria. Abaixo, estão as medidas caseiras exatas para você organizar a sua bancada antes de ligar o fogo:

1,5 kg de coxa e sobrecoxa de frango com pele

500 gramas de quiabo fresco cortado em rodelas grossas

4 dentes de alho amassados

2 cebolas médias picadas em cubos bem pequenos

1 xícara de chá de fubá mimoso

4 xícaras de chá de água filtrada (para o angu)

3 colheres de sopa de óleo ou banha de porco

1 colher de chá de colorau

Suco de 1 limão tahiti

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

O passo a passo detalhado na beira do fogão

Cozinhar é um exercício de observação. A comida caipira não aceita fogo alto o tempo todo e exige que você preste atenção aos sons e aromas que saem da panela. O segredo deste preparo está em sujar apenas duas panelas e aproveitar absolutamente tudo o que grudar no fundo delas.

Tenha sempre uma chaleira com água quente ao lado do fogão. Durante o cozimento da carne, você precisará pingar água aos poucos, um processo conhecido nas cozinhas antigas como “pinga e frita”. É essa paciência de deixar a carne dourar, colocar um pouco de água, raspar o fundo e deixar secar novamente que vai garantir a cor escura e apetitosa do seu prato.

1. Preparo e selagem da carne

Comece temperando os pedaços de frango com o alho amassado, sal, pimenta-do-reino e o suco de limão. Deixe descansar por vinte minutos. Em uma panela grande e grossa, aqueça a banha ou o óleo. Coloque os pedaços de frango com a pele virada para baixo e não mexa. Deixe dourar profundamente antes de virar. Retire a carne selada e reserve em uma travessa.

2. O truque para refogar o quiabo

Na mesma panela suja com a gordura do frango, coloque as rodelas de quiabo limpas e secas. Refogue em fogo médio por cerca de dez minutos. Mexa o mínimo possível, apenas sacudindo a panela pelas alças. Quando o quiabo começar a ficar levemente tostado nas bordas e a textura viscosa desaparecer por completo da panela, retire-o e reserve em um prato separado.

3. Cozimento lento do caldo

Ainda na mesma panela, adicione a cebola picada e o colorau. Refogue até a cebola murchar e soltar todo o sabor que estava agarrado no fundo. Volte o frango para a panela, misture bem e adicione água quente apenas até cobrir a metade da carne. Abaixe o fogo, tampe e deixe cozinhar por cerca de 40 minutos. Nos cinco minutos finais, devolva o quiabo tostado para a panela apenas para aquecer e absorver o caldo.

4. O ponto macio do angu

Enquanto o frango cozinha, coloque a água fria e o sal em uma panela média. Dissolva o fubá mimoso na água ainda fria para não empelotar. Ligue em fogo médio e comece a mexer com uma colher de pau. Quando começar a ferver e engrossar, abaixe o fogo ao mínimo. Tampe a panela parcialmente e deixe cozinhar por cerca de 25 minutos, mexendo de vez em quando. O ponto certo é quando o angu desgrudar do fundo da panela e apresentar uma textura lisa e aveludada.

Como evitar a baba do quiabo e garantir um caldo encorpado

A maior frustração de quem prepara este prato é lidar com a textura viscosa do quiabo. O grande segredo para resolver isso está no corte e na temperatura. Ao cortar o vegetal, evite fatias muito finas; rodelas de cerca de dois centímetros são ideais. O choque térmico na gordura bem quente sela as extremidades cortadas. Além disso, mexer com colher esmaga as sementes e libera mais líquido. Por isso, sacudir a panela levemente é a técnica mais segura.

Para o caldo do frango não ficar ralo, o controle da água é fundamental. Nunca afogue a carne. A água deve entrar aos poucos, apenas o suficiente para gerar vapor e cozinhar a ave por dentro enquanto o molho reduz e concentra os sabores. O amido natural da própria cebola bem refogada ajuda a dar o corpo necessário.

Quando você devolve o quiabo nos minutos finais, ele não deve cozinhar novamente. O objetivo é apenas que ele se envolva na umidade do prato. Se ferver por muito tempo dentro do caldo pronto, ele vai desmanchar, perder a cor verde vibrante e voltar a soltar a textura indesejada, arruinando o aspecto visual do seu almoço.

Dicas práticas para guardar as sobras na geladeira

Comida de panela costuma ficar ainda mais saborosa no dia seguinte, pois os temperos têm tempo de penetrar profundamente nas fibras da carne. Para guardar o frango com quiabo, espere esfriar completamente e transfira para um pote de vidro com tampa hermética. Na geladeira, ele se mantém perfeito por até três dias. Na hora de aquecer, coloque na panela com duas colheres de água e esquente em fogo bem baixo.

O angu, por sua vez, muda de estrutura quando esfria, ficando completamente sólido e firme. Você pode guardá-lo em um pote separado. Para consumi-lo no dia seguinte, existem dois caminhos deliciosos. O primeiro é cortar o angu firme em fatias e dourar em uma frigideira com um fio de óleo, criando uma crosta crocante.

O segundo caminho é voltar o angu para a panela com um quarto de xícara de água quente e mexer vigorosamente no fogo baixo. Ele vai reabsorver a umidade e voltar à sua textura cremosa original, pronto para receber o caldo quente do frango por cima, garantindo que o seu feriado se estenda para as refeições seguintes com a mesma qualidade.

Para acompanhar esse clássico absoluto da cozinha do interior, sirva porções generosas em pratos fundos. O cheiro-verde fresco jogado por cima no último segundo traz um frescor essencial. Uma pimenta malagueta curtida no óleo e uma cerveja bem gelada, ou uma limonada suíça com bastante gelo, são os pares perfeitos para equilibrar a riqueza e o calor desse preparo inesquecível. Bom apetite!