Como fica o tempo em SP no feriado de Finados; veja a previsão
A cidade de São Paulo deve registrar temperaturas na casa do 20ºC ao longo do feriado de Finados. A expectativa é de chuvas mais fortes na terça-feira (2).
A tarde desta sexta-feira (30) começou com céu encoberto e temperaturas em elevação na capital paulista.
De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, entre o meio e o fim da tarde, áreas de instabilidade se formam e provocam chuva em forma de pancadas isoladas de curta duração.
No sábado (31), o sol aparece entre nuvens, o que vai favorecer a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia. No decorrer da tarde, a nebulosidade aumenta e há condição para chuvas rápidas na forma de pancadas isoladas.
Conforme o Google Trends, as buscas pelo termo “previsão do tempo” ganharam relevância nas últimas horas.
No domingo (1º), o cenário se repete. Sol entre muitas nuvens no decorrer do dia e temperatura estável. “À tarde, a entrada da brisa marítima favorece a ocorrência de chuvas isoladas com até forte intensidade, mas de curta duração”, alerta o CGE.
Segundo a Meteoblue, na terça-feira (2), a temperatura varia entre 18ºC e 24ºC, com possibilidade de chuvas fortes. Na terça-feira, 3, a máxima sobe e a previsão é de que chegue aos 28ºC, também com dia de possibilidade de precipitações.
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