Os próximos dias devem ser marcados por termômetros na casa dos 30ºC

O feriado prolongado da Consciência Negra será marcado por calor e pancadas de chuva isoladas entre a tarde e o início da noite em São Paulo. As temperaturas mais elevadas e as chuvas mais fortes devem ocorrer no interior do estado paulista.

Na cidade de São Paulo, a expectativa é de dias de bastante calor antes do retorno de temporais e diminuição dos termômetros. Segundo a Meteoblue, os próximos dias devem ser marcados por termômetros na casa dos 30ºC.

Na sexta-feira (20), o dia será de sol entre nuvens. “O forte calor da tarde, porém, combinado com a infiltração da brisa marítima, vai provocar pancadas de chuva com intensidade moderada a forte entre a tarde e o início da noite”, alerta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O sábado, 21, deve registrar um dia com chuva rápida no período da tarde e com menor volume de precipitação. No período da noite, céu nublado e sem previsão de chuva.

Para domingo (22), a expectativa é de condição para a ocorrência de novos temporais entre a tarde e o início da noite voltar a aumentar, por conta da combinação de calor e umidade, intensificada pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, de acordo com o CGE.

Já as precipitações mais fortes retornam entre segunda-feira, 23, e quinta-feira, 26, antes de nova queda de temperatura.

Veja a variação de temperatura prevista nos próximos dias para a cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue: