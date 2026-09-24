Frio dará trégua em São Paulo? Veja quando as temperaturas voltam a subir

O fim de semana promete ser de tempo seco e sem previsão de chuva para a capital paulista

A sexta-feira deve começar o dia com céu encoberto, formação de névoa úmida e redução da visibilidade

A cidade de São Paulo deve voltar a registrar dias mais quentes e sem previsão de chuva. Entre sexta-feira (25), e quarta-feira (30), a expectativa é de temperaturas mais elevadas, de acordo com a Meteoblue.

A manhã desta quinta-feira (24) começou com céu encoberto e redução de visibilidade provocada por névoa úmida em alguns bairros da capital.

A sexta-feira deve começar o dia com céu encoberto, formação de névoa úmida e redução da visibilidade, mas que se dissipa ainda no período da manhã.

“No decorrer do dia, o sol aparece e favorece a elevação da temperatura. Não há previsão de chuva”, acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Em razão das condições climáticas na cidade de São Paulo, as buscas pelo termo “Meteorologia” ganharam relevância nas últimas horas.

O fim de semana promete ser de tempo seco e sem previsão de chuva para a capital paulista. No sábado, 26, a expectativa é de predomínio de sol, com máxima prevista de 29ºC.

No domingo (27), o cenário atmosférico não será muito diferente. A temperatura máxima atinge facilmente os 27°C, conforme o CGE.

Para o início da próxima semana, a Meteoblue também projeta temperaturas em elevação. Na segunda-feira (28), a máxima prevista é de 27ºC. Na terça (29), os termômetros devem atingir os 32ºC.

Na quarta-feira, a expectativa é de chegar até 28ºC, antes de nova queda de temperatura prevista para a quinta-feira da semana que vem, 1º, que deve ter variação entre 14ºC e 19ºC e registro de chuvas fortes.