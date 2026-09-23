Jovem encontrada morta em condomínio no CE teria se atirado do rooftop

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) informou nesta quarta-feira (23) que as análises periciais preliminares apontam para uma “precipitação voluntária” na morte de Isabelle Caracristi, de 22 anos. A universitária foi encontrada morta no último dia 13 de setembro, no pátio de um edifício residencial, onde morava com o namorado e familiares dele, localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Na terça-feira (22) a corporação já havia prendido João Munhoz Neto, o namorado da jovem.

A perícia analisou imagens da área externa do condomínio, além de investigações no apartamento onde Isabelle morava.

O perito chefe da Pefoce, Júlio Torres, disse, em entrevista coletiva, que as imagens das câmeras de monitoramento captam uma parte da trajetória da queda, não o momento em que ela se precipita, o que corrobora para a conclusão da perícia até o momento.

“A conclusão do nosso laudo pericial criminal, é que houve uma precipitação voluntária do rooftop [uma espécie de terraço descoberto], onde ela caiu de posição vertical. Tem uma câmera que corrobora com essa dinâmica”, disse.

As investigações continuam para esclarecer o caso.

Namorado preso

O pedido de prisão preventiva foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que mantém o caso em sigilo e não informou a motivação. Já a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a prisão e informou que deve divulgar uma nota sobre o caso ainda nesta terça-feira.

Ontem (21), a PCCE fez diversas oitivas para tentar esclarecer o caso. Em nota, a defesa da família da Isabelle disse que está “integralmente dedicada e imbuída no acompanhamento presencial”.

“Em virtude da intensidade e da dinâmica ininterrupta desses atos ao longo do dia, não teremos como conceder entrevistas ou responder a questionamentos pontuais no momento”, diz nota divulgada pela mãe da vítima, Isorlanda Caracristi.

“Reiteramos nosso compromisso com a transparência e com a busca pela verdade, e voltaremos a nos pronunciar publicamente assim que os trabalhos previstos para o dia de hoje forem concluídos”, conclui a nota assinada pelas advogadas Adriana Alves e Patrícia Viana.

Justiça

A morte de Isabelle ganhou repercussão depois que a professora Isorlanda Caracristi, mãe de Isabelle, divulgou um vídeo, na sexta-feira (18), expondo a situação e cobrando justiça pela morte da filha.

Professora relatou que o último contato com Isabelle foi por meio de duas mensagens no WhatsApp no começo da noite de domingo. Em uma das mensagens Isabelle pedia para que a mãe olhasse uma comida que ela havia deixado na airfryer. Na outra, ela disse: “Mãe, eu te amo”.

A mãe de Isabelle relatou que não houve mais respostas para as mensagens que ela enviou e que acreditava que o silêncio se devia ao fato de a filha estar dormindo. Ao permanecer sem respostas da filha na manhã da segunda-feira (14), Isorlanda tentou contato com o namorado da filha por ligações e mensagens e descobriu ter sido bloqueada.

“Para a minha surpresa, eu estava bloqueada, eu fui tentar pelo Instagram dele, bloqueada. No outro Instagram pessoal, bloqueada. Totalmente bloqueada, bloqueada. Aí eu me desesperei”, relatou.

Isorlanda disse ainda que só veio a saber da morte da filha quando foi, acompanhada do filho, ao condomínio onde Isabelle morava com o namorado, a sogra e um irmão dele. Lá, os familiares foram comunicados pela síndica de que Isabelle tinha morrido na noite anterior.

A respeito das causas da morte, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que ainda não há um laudo da perícia forense que aponte a causa da morte da jovem. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital.