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Defesa Civil emite alerta para risco de inundação em Porto Alegre

O órgão indicou haver alto risco de elevação do Rio Guaíba em razão das chuvas registradas no Rio Grande do Sul

Agência Brasil

O nível do Lago Guaíba segue afetando o bairro Menino Deus, na região centro-sul de Porto Alegre (RS), nesta quarta-feira, 15 de maio de 2024. Com a trégua da chuva na região, as águas começaram a baixar lentamente hoje, chegando a 5,19 metros no final da manhã. Barcos carregados de água e mantimento prestavam apoio a quem ainda resiste dentro de casas, apartamentos e empresas.
Rio Guaíba recebeu maior vazão de água EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta de risco alto para a elevação do nível do Rio Guaíba, com potencial de inundação do bairro Arquipélago e áreas ribeirinhas do extremo sul e sul da capital gaúcha. O aviso é válido até a manhã da sexta-feira (25). O aumento do nível do rio é causado pela maior vazão de água recebida das chuvas registradas no interior do estado nos últimos dias.

Na manhã desta quarta-feira (23), a Defesa Civil instalou um Posto de Comando na praça da Ilha da Pintada, ao lado da Colônia de Pescadores Z5, como ponto de referência para acolhimento e orientação da população. Equipes do órgão também percorrem as ilhas do bairro Arquipélago.

“Apesar do cenário de atenção, a situação observada pelas equipes em campo é calma neste momento, e o Guaíba apresenta sinais de declínio. Estamos percorrendo todas as ilhas para acompanhar as condições locais e orientar a população. Neste momento, não há previsão de remoção de pessoas ou famílias”, disse o secretário executivo da Defesa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues, nesta quarta-feira.

O nível do Guaíba, medido na Ilha da Pintada, passou de 1,70 metro, às 10h de terça-feira, para 1,76 metro às 13h30. Na sequência, chegou a 1,80 metro às 18h11, atingiu 1,96 metro às 21h05 e chegou a 2 metros às 22h50. O nível permaneceu em 2 metros à 0h40 de quarta-feira (23) e atingiu 2,02 metros às 2h14. Desde então, houve recuo: a medição foi de 1,96 metro às 4h46 e às 6h28, chegando a 1,94 metro às 9h10.

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