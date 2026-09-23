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Motor de avião estoura durante decolagem de Goiânia para Brasília; veja vídeo

Procurada pela Jovem Pan, a Gol informou que um dos motores apresentou "problemas técnicos" e que o voo foi cancelado

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Avião da GOL
Avião da GOL Igor Santorsula / Plane Spotters

Um dos motores de um avião da companhia aérea Gol, que viajaria do Aeroporto de Goiânia a Brasília, estourou no momento da decolagem na noite desta quarta-feira (23).

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento do problema técnico, acompanhado do som de um estrondo e de passageiros nervosos.

Procurada pela Jovem Pan, a Gol informou que um dos motores apresentou “problemas técnicos” e que o voo foi cancelado. “. Todas as ações referentes à operação foram tomadas dentro dos protocolos e com foco na Segurança, valor número 1 da Gol”, diz um trecho do comunicado.

“Todos os Clientes desembarcaram em segurança. Passageiros impactados receberão as tratativas previstas pela resolução 400 da ANAC, e serão acomodados em próximos voos da Companhia”Nota da Gol

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