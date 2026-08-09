Pai é preso em flagrante após PM encontrar os filhos de 3 e 5 anos mortos em SP

O homem, de 24 anos, se apresentou no 48º Distrito Policial, na Cidade Dutra, e indicou o local onde os corpos estavam

Duas crianças, de 3 e 5 anos, foram encontradas mortas dentro de um carro na manhã deste domingo (9) na zona sul de São Paulo.

O pai das vítimas, de 24 anos, foi preso em flagrante sob as acusações de homicídio e violência doméstica, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ele teria se apresentado para confessar a morte dos filhos, informou a Polícia Militar (PM).

Conforme a PM, o homem se apresentou no 48º Distrito Policial, na Cidade Dutra, e indicou o local onde os corpos estavam.

Após o relato, policiais militares foram até o endereço indicado, na Rua Luiz Supertti, 25, no Jardim Guanabara, na zona sul paulistana. Lá, localizaram as duas crianças já mortas dentro do carro.

Apesar de o pai ter se apresentado no 48º DP, a ocorrência foi registrada como flagrante no 101º DP, no Jardim das Imbuias.