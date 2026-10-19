Eleições 2026: veja como consultar locais de votação e seções alteradas para o 2º turno

Segundo o TSE, os números e as seções com alteração podem mudar até o dia da votação

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mudou o local de votação de cerca de 130 mil pessoas, o que representa mais de 440 seções, para o segundo turno, que acontece no dia 25 de outubro. O sistema está sendo atualizado de forma constante, à medida que as zonas eleitorais concluem os registros. Os 27 tribunais regionais eleitorais (TREs) se comprometeram de manter o eleitorado informado sobre os locais de votação do 2º turno das Eleições 2026.

Segundo o TSE, os números e as seções com alteração podem mudar até o dia da votação. Por isso, o órgão alerta para a necessidade dos eleitores se manterem atualizados sobre o local em que vão votar.

Como conferir onde vota

Para confirmar ou conferir o novo local de votação, existem duas formas. A primeira dela é conferir pelo aplicativo e-Título.

Passo 1 – abra o aplicativo e-Título;

Passo 2 – clicar em onde votar;

Passo 3 – conferir o local de votação.

Caso não consiga acessar pelo aplicativo, também é possível fazer a checagem por meio dos portais da Justiça Eleitoral (TSE e TREs).

Passo 1 – acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral;

Passo 2 – vá na página em Autoatendimento Eleitoral;

Passo 3 – clique na opção “onde votar”.

Para ver as seções com alteração, acesse a página de estatísticas eleitorais do TSE, clique em “Capilaridade” no menu lateral esquerdo e localize “Seções Eleitorais Alteradas no 2º Turno”.

Por que os locais mudaram?

Segundo a Justiça Eleitoral, as mudanças aconteceram por causa de motivos práticos, como: reformas de última hora, melhorias de acessibilidade em prédios públicos e impacto de fortes chuvas. Segundo o TSE, a transferência de um local de votação para outro prédio não significa redução de seções ou prejuízo aos eleitores.