A ocorrência teve início por volta das 16h10 de sábado, na cidade de Guararapes

Duas das vítimas foram localizadas no local e sofreram apenas escoriações leves

Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas, desde a tarde deste sábado (28), por uma criança que desapareceu após ser arrastada pela força de uma enxurrada em Guararapes, no interior de São Paulo. Segundo a Defesa Civil estadual, os trabalhos não foram interrompidos durante a madrugada e seguem na manhã deste domingo (29).

A ocorrência teve início por volta das 16h10 de sábado, na Rua José D’Amico, no bairro Jardim Vila Nova. De acordo com os bombeiros, três crianças teriam sido levadas pela correnteza para o interior de uma galeria de águas pluviais.

Duas das vítimas foram localizadas no local e sofreram apenas escoriações leves. As equipes permanecem empenhadas na tentativa de encontrar a terceira criança.

Além dos bombeiros, agentes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) atuam em campo no monitoramento de áreas de risco e no apoio aos moradores afetados. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) também acompanha o caso.

Até o momento, não há registro de outras ocorrências provocadas pelas chuvas no município de Guararapes.