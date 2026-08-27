Ex-policial civil é preso suspeito de atirar em carros na zona leste de SP

Uma mulher de 73 anos foi atingida por um disparo na perna enquanto estava no banco dianteiro de um veículo

Um ex-policial civil, de 39 anos, foi preso na quarta-feira (26), suspeito de atirar contra veículos na zona leste de São Paulo e deixar três pessoas feridas. A sequência de ataques ocorreu entre a manhã de terça-feira (25) e a quarta-feira.

Segundo a polícia, o suspeito usava um carro para se aproximar dos veículos, abaixava o vidro e efetuava disparos. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola que teria sido usada nos crimes, além de munições e simulacros de arma de fogo. A identidade do homem não foi divulgada.

O homem foi localizado em um apartamento na Vila Matilde por policiais civis do 24º Distrito Policial (Ponte Rasa). O autor dos disparos foi identificado após um casal procurar ajuda em uma base da Polícia Militar após ser alvo do ataque enquanto trafegava pela Rua Sinanduva. As vítimas relataram que estavam sendo seguidas por outro veículo.

A partir das informações fornecidas pelo casal, os policiais conseguiram identificar o suspeito, descobrir seu paradeiro e localizar o veículo utilizado na ação. Durante a apuração, a equipe também encontrou indícios de que o homem estaria envolvido em outros dois casos.

Uma mulher de 73 anos foi atingida por um disparo na perna enquanto estava no banco dianteiro de um veículo, no Parque São Jorge. O carro em que ela estava foi atingido por pelo menos três tiros na Estrada Velha da Penha.

Em outra ocorrência, uma mulher de 54 anos teve o carro atingido por cinco disparos na região da Vila Matilde. Ela não se feriu. Os dois casos foram registrados no 30° DP (Tatuapé).

A identificação do suspeito contou ainda com o cruzamento de informações realizado pela 5ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), da 5ª Delegacia Seccional. Dados obtidos em outras investigações foram compartilhados com a equipe responsável pelo caso e contribuíram para a localização do investigado.

A pistola apreendida será submetida a exame pericial para verificar se foi utilizada nos crimes. Os policiais também encontraram um simulacro de fuzil e um simulacro de pistola no carro do investigado, além de munições no apartamento.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo no 24º DP da Ponte Rasa.