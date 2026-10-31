Feriado de Finados terá chuva em boa parte do Brasil e calor de até 40°C; confira

As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem concentrar as instabilidades mais intensas, enquanto o Norte e o Nordeste poderão registrar temperaturas próximas dos 40°C em algumas localidades.

O feriado prolongado de Finados, celebrado na segunda-feira (2), terá pancadas de chuva em grande parte do Brasil, com possibilidade de temporais entre este sábado (31) e o início da próxima semana. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem concentrar as instabilidades mais intensas, enquanto o Norte e o Nordeste poderão registrar temperaturas próximas dos 40°C em algumas localidades.

Segundo a Climatempo, a previsão não indica a passagem de uma nova frente fria durante o período. As chuvas serão favorecidas pela atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, pela circulação dos ventos e pela elevada umidade. Em diversas regiões, o sol poderá aparecer pela manhã, antes da formação de nuvens carregadas e da ocorrência de pancadas durante a tarde e a noite.

Sul e Sudeste com pancadas de chuva

Na Região Sul, a previsão indica períodos de sol intercalados com aumento da nebulosidade e chuva ao longo do feriado prolongado. As temperaturas devem permanecer amenas em algumas capitais. Curitiba poderá registrar entre 15°C e 25°C na segunda-feira, enquanto Florianópolis terá mínima de 21°C e máxima de 24°C. Em Porto Alegre, os termômetros deverão variar entre 18°C e 27°C.

No Sudeste, uma área de baixa pressão próxima ao litoral deve favorecer a formação de nuvens carregadas neste sábado, aumentando a possibilidade de chuva nos quatro estados da região. As precipitações poderão ocorrer em diferentes horários, com maior intensidade durante a tarde e a noite. No domingo (1º) e na segunda-feira, o afastamento do sistema permitirá períodos mais longos de sol, mas o calor e a umidade continuarão favorecendo temporais.

Na capital paulista, a máxima prevista para Finados é de aproximadamente 25°C, com possibilidade de pancadas à tarde e à noite. No Rio de Janeiro, a temperatura deverá variar entre 21°C e 29°C, enquanto Belo Horizonte poderá registrar mínima de 20°C e máxima de 26°C. Nas cidades litorâneas, o domingo e a segunda-feira poderão ter mais períodos de sol, embora a previsão ainda indique risco de chuva forte.

Centro-Oeste terá calor

O Centro-Oeste deverá registrar temperaturas elevadas e pancadas de chuva durante os três dias do feriado prolongado. Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, as manhãs poderão ter predomínio de sol, mas a combinação de calor e umidade favorecerá a formação de tempestades durante a tarde, acompanhadas por raios e rajadas de vento.

As máximas poderão variar entre 35°C e 39°C em áreas de Mato Grosso e do norte de Goiás, enquanto o Distrito Federal deverá registrar temperaturas entre 28°C e 30°C. Em Mato Grosso do Sul, as pancadas são esperadas principalmente nas tardes de sábado e domingo. Na segunda-feira, a chuva poderá começar mais cedo e alcançar grande parte do estado, incluindo Campo Grande.

Nordeste com sol

A maior parte do Nordeste deverá ter tempo firme e temperaturas elevadas durante o feriado, especialmente nas capitais e nas cidades litorâneas. Segundo a Climatempo, a possibilidade de chuva será menor do que nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, embora pancadas isoladas possam atingir o interior do Maranhão, do Piauí e áreas do oeste e sudoeste da Bahia.

Os termômetros poderão alcançar entre 37°C e 40°C em localidades do sertão e do interior nordestino, incluindo municípios do Maranhão, Piauí e oeste baiano. Nas capitais, Fortaleza poderá registrar máxima de 31°C na segunda-feira, enquanto João Pessoa e Recife deverão ter temperaturas próximas dos 29°C.

Norte terá chuva

Na Região Norte, Amazonas, Acre e Rondônia devem concentrar a maior frequência de chuva durante o feriado prolongado. Nesses estados, as pancadas poderão ocorrer inclusive pela manhã, com possibilidade de precipitações moderadas a fortes. No Tocantins e em grande parte do Pará, haverá períodos prolongados de sol, mas ainda existe previsão de chuva isolada durante as tardes e noites.

Em Roraima, no Amapá e no extremo norte paraense, a tendência é de tempo mais seco e quente, com temperaturas próximas dos 40°C em alguns municípios. Em Porto Velho, a máxima prevista para segunda-feira é de 33°C, com possibilidade de chuva à tarde. Rio Branco poderá registrar até 34°C, enquanto Manaus deverá ter máxima próxima dos 31°C, também sob previsão de pancadas.