Fortes chuvas deixam 23 desabrigados e causam mais de 25 ocorrências em SP

Defesa Civil registrou alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores; capital e cidades do interior tiveram ventos acima de 90 km/h

Ao menos 23 pessoas ficaram desabrigadas e outras 66 desalojadas, além de um ferido, durante a madrugada e início de manhã deste sábado (12), de chuvas intensas no estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, mais de 25 ocorrências foram registradas envolvendo alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos de terra, quedas de muros e danos em residências e estruturas.

Os maiores volumes de chuva foram registrados nos municípios de Cotia e Diadema, 80mm; seguidos por Santana de Parnaíba (78 mm), São Paulo (77 mm), Embu-Guaçu (75 mm), Santo André (71 mm) e Cabreúva e Itapecerica da Serra (70 mm).

A maior rajada de vento foi registrada em Piraju, com 92,6 km/h. Também foram registrados ventos de 72,7 km/h em Bauru, 66 km/h em Dracena, 61,2 km/h em Araçatuba, 60,5 km/h em Paranapanema, 60,1 km/h em Avaré, 59,4 km/h em Itapeva, 59,3 km/h em Campinas e 58,7 km/h em Piracicaba.

Na capital, o vento mais forte atingiu os 51,5 km/h.

Desmoronamento na Penha

No início da madrugada, ao menos duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas, entre elas quatro crianças, após um prédio em construção desabar sobre uma casa na zona leste da capital.

Apesar de chover, segundo a Defesa Civil, a relação com as chuvas ainda não foi confirmada.

O desmoronamento aconteceu na Rua Tequici, na Penha, por volta das 2h. As vítimas fatais são duas mulheres, sendo que uma estava grávida.

Cerca de 18 viaturas do Corpo de Bombeiros participam das ações de busca e salvamento, assim como equipes da própria pasta.

Outros dois desabamentos foram registrados em Juquitiba. À 1h, uma casa desabou; um homem de 49 anos ficou ferido com escoriações. Cerca de 20 minutos antes, o Corpo de Bombeiros informou também um deslizamento de terra sobre uma casa; parte da residência desabou.

Alertas e previsão do tempo

No final da noite da sexta-feira (11), por volta das 23h25, a Defesa Civil emitiu alerta severo de chuva forte e rajadas de vento intensas, além da possibilidade de granizo, para toda a capital paulista. Ao longo da madrugada, outros 14 alertas foram disparados.

Os avisos alcançaram municípios do Litoral, Vale do Ribeira, sudoeste, oeste, região de Sorocaba, Grande São Paulo e regiões de Campinas, Bauru e Piracicaba, entre outras áreas.

Às 2h10, a chuva forte continuava em toda a capital. Guaianazes, Córrego Guaratiba e Rua Alexandre Legrand seguiam em alerta para a possibilidade de extravasamento de rios e córregos, assim como as Marginais Pinheiros e Tietê, e outros pontos do Centro e Zonas Norte, Leste, Sudoeste, Oeste e Sul.

O alerta permaneceu ativo durante a madrugada e continua na manhã deste sábado, quando as condições atmosféricas estarão mais favoráveis à formação e à intensificação de tempestades, informou a pasta, explicando que, neste final de semana, o tempo no estado é influenciado por um ciclone extratropical que se formará no Sul do país.

As regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba concentram o maior potencial para tempestades severas e fenômenos meteorológicos adversos, informou a Defesa Civil em nota.

“Nesses locais, existe possibilidade localizada de rajadas muito fortes, granizo de maior intensidade, microexplosões e, pontualmente, tornado em áreas isoladas”, completam.