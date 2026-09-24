Defesa Civil emite alerta para rompimento de barragem, e 170 moradores deixam suas casas no RS

Na tarde desta quarta-feira (23) a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para o risco de rompimento da barragem Arroio São Luiz, localizada em São Marcos (RS), após a identificação de danos na estrutura. Cerca de 170 moradores foram evacuados para hotéis custeados pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

Segundo a Defesa Civil, um alerta do sistema Cell Broadcast foi enviado à região às 15h53 desta quarta-feira (22), orientando a população a se preparar para uma eventual evacuação. Cerca de 60 edificações foram evacuadas incluindo uma escola, que teve as aulas suspensas.

O Corsan disse que a sua equipe técnica identificou trincas com vazamentos em partes da estrutura da barragem após o registro de mais de 170 milímetros de chuva em 24 horas no município de São Marcos.

Até a manhã desta quinta-feira (24) cerca de 11,5 mil imóveis estavam com o fornecimento de água interrompido e outros 177,8 mil permaneciam sob risco de desabastecimento, em razão dos impactos provocados pela falta de energia elétrica nas estruturas da companhia, informou a Corsan. “O diagnóstico técnico tem previsão de conclusão até sexta-feira (25) e irá orientar as medidas de manutenção e contingenciamento necessárias”, disse a companhia.

O Corsan informou que segue monitorando as condições da barragem Além disso, o Gabinete Integrado de Gerenciamento de Desastres (GIGED), instalou no município um Gabinete Local de Incidente.

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), informou que realiza vistoria técnica e acompanha a situação na barragem que tem um volume aproximado de 420 mil metros cúbicos de água. O Plano de Ação de Emergência (PAE) foi acionado de forma preventiva, seguindo os procedimentos de segurança previstos para esse tipo de situação.

168 municípios afetados pelas chuvas

Segundo a Defesa Civil do RS, foram registradas 174 ocorrências em 168 municípios do Rio Grande do Sul. Houve danos humanos ou materiais em 156 cidades que sofreram com vendavais, chuvas intensas, enxurradas, granizo, inundações, alagamentos e deslizamentos.

Os dados da Defesa Civil abrangem o período de 18 a 24 de setembro de 2026, desde o início do monitoramento até as 10h15 desta quinta-feira.

Caxias do Sul registrou três mortes e uma pessoa ficou ferida. Em Pelotas, houve um óbito. São José do Norte teve dois feridos, enquanto Aceguá, Charqueadas e Santa Maria registraram um ferido cada, segundo a Defesa Civil.

Ainda de acordo com a pasta, Pelotas também foi o município com o maior número de pessoas afetadas, com 336 mil, seguido por Santa Vitória do Palmar, com 30 mil, e Capão do Leão, com 27 mil Neste último, nove pessoas ficaram desabrigadas e 40, desalojadas. Foram registradas ainda seis casas destruídas, 20 danificadas e uma destelhada, além de danos em um estabelecimento de saúde e uma escola, 200 quedas de árvores e 700 postes ou trechos de fiação danificados.