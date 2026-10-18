‘Gag’, soberania e ditadura: veja como foram os vestibulares neste domingo

A primeira fase do vestibular da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, foi aplicada neste domingo (18). A prova contou com 72 questões objetivas que abordaram diversos temas, como ditadura militar brasileira, fake news, relação entre arte e política, inteligência artificial e games.

Uma coluna do historiador Leandro Karnal, publicada em 15 de março de 2026 no Estadão, foi usada como base de uma das questões. A pergunta pedia que o estudante avaliasse o significado da expressão “louvor-prisão”, utilizada no texto “Algozes possuem estranha melancolia com a liberdade de ofender de outrora; vítimas, nunca” (publicada na edição impressa com o título “Esperança no bom-senso”).

A pergunta sobre o período militar no Brasil abordou a política indigenista durante a ditadura a partir de um trecho da Comissão Nacional da Verdade, de 2014. A prova também aplicou uma questão sobre a democracia em período de polarização política, citando trecho do texto Quem decide o que é democrático?, publicado no Journal of Democracy pelo cientista político Adam Przeworski.

O tema da desinformação apareceu de uma fake news sobre a vacina da covid-19. Já os games foram abordados em uma questão sobre a transformação dos jogos eletrônicos em uma das principais linguagens da cultura de massa.

Como é costume, o vestibular da Unicamp partiu de temas do noticiário para a construção da prova. Uma questão de Química, por exemplo, foi elaborada a partir da notícia da morte de uma professora de 27 anos, que sofreu intoxicação após nadar na piscina de uma academia na zona leste. O caso ocorreu em fevereiro deste ano.

Já o curling, uma das modalidades da última Olimpíada de Inverno, apareceu em uma questão de física. A prova também incluiu depoimentos da escritora americana Toni Morrison (1931-2019) e do ator brasileiro Wagner Moura para questionar a aproximação entre arte e política. E nas questões sobre língua inglesa, foi citada a gíria “gag”, derivada da expressão anglófono “gagged”. O termo significa algo como espanto ou surpresa e tem crescido entre os jovens brasileiros.

A segunda fase do vestibular da Unicamp ocorre em 29 e 30 de novembro. O processo ainda conta com as provas de habilidades específicas para os cursos de artes cênicas, artes visuais e dança, entre 2 e 4 de dezembro. A primeira chamada de aprovados será divulgada em 25 de janeiro de 2027.

Soberania nacional na FGV

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) também aplicou a primeira parte de seu vestibular unificado neste domingo (18). A prova contou com oito questões discursivas de matemática e uma redação, cujo tema foi “É necessária a defesa da soberania nacional do Brasil?”.

A proposta de redação teve quatro textos de apoio, sendo o primeiro deles um resumo feito com inteligência artificial sobre o significado de soberania nacional.

“É o poder supremo e autônomo que um Estado tem para governar seu próprio território, criar suas leis e tomar decisões políticas, econômicas e sociais sem sofrer interferência de outros países. Ela garante que a vontade do povo seja a autoridade máxima dentro de suas fronteiras”, dizia um trecho.

Os outros textos abordaram a importância do estudo do conceito de soberania nacional em meio à globalização, a soberania do ponto de vista jurídico e a relevância do tema durante a eleição presidencial de 2026, sem citar o nome dos candidatos.

O vestibular da FGV tem mais um dia de provas nesta segunda (19), para as escolas de Direito e Economia. O calendário do processo seletivo é diferente para cada um dos cursos da instituição.