Galípolo nega que houve possibilidade de cortar Selic em dezembro de 2025
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, negou nesta segunda-feira, 23, que houvesse possibilidade de cortar a Selic em dezembro de 2025 e afirmou que a economia ainda mostrava sinais de bastante resiliência na época. “Queríamos ter essa convicção maior de que tinha sido feito o trabalho”, disse.
Ele emendou que, se alguém hoje diz que a autoridade monetária perdeu a oportunidade de cortar no fim de 2025, essa pessoa está “entregando que não entende como é que funcionam as relações mínimas de economia”.
Galípolo participou do painel “Política Monetária em um novo ciclo” na 17ª edição do Itaú BBA Macro Vision 2026. O evento conta com mediação do economista-chefe do Itaú Unibanco, Diogo Guillen, que já foi diretor do BC.
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