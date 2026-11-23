Pai e filho que estavam na bicicleta foram os mais feridos, segundo a PM; motorista relatou problema nos freios

Ao menos sete pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (23) após um ônibus atingir um carro, uma bicicleta e o muro de uma casa no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo

Ao menos sete pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (23) após um ônibus atingir um carro, uma bicicleta e o muro de uma casa no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. Em nota à Jovem Pan, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans informaram que o acidente ocorreu por volta das 6h30 na rua Ministro Lins de Barros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, citado pelo portal, o chamado foi registrado às 6h48, e quatro viaturas foram enviadas ao local.

Socorro às vítimas

Pai e filho que estavam na bicicleta foram os mais feridos, segundo informações preliminares da Polícia Militar divulgadas pelo UOL. O pai foi socorrido de helicóptero em estado grave, e o filho teve as duas pernas atingidas pelos escombros do muro. Uma idosa que estava no carro sofreu uma fratura na perna e ferimentos na cabeça e foi levada ao pronto-socorro do Hospital de Brasilândia. O estado de saúde dos outros quatro feridos ainda não havia sido divulgado.

O motorista disse à polícia que os freios do ônibus apresentaram problemas na descida de uma ladeira. Ele relatou que direcionou o coletivo contra o muro para tentar evitar ferir alguém. O ônibus também atingiu um carro com três ocupantes e a bicicleta em que estavam pai e filho.

Apuração da SPTrans

A SMT e a SPTrans confirmaram à Jovem Pan que o ônibus da viação Sambaíba operava na linha 1743-10 (Jardim Pery Alto – Shopping D) e que uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) apura a ocorrência.

No momento do comunicado, cinco linhas municipais operavam com desvios na região. Além da 1743-10, foram afetadas a 118C-10 (Jardim Pery Alto – Terminal Amaral Gurgel), a 128Y-10 (Jardim Pery Alto – Lapa), a 2014-10 (Jardim Pery Alto – Metrô Barra Funda) e a 9002-10 (Jardim Pery Alto – Terminal Cachoeirinha).