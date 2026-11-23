O relator na Câmara, Mauro Benevides (União Brasil-CE), optou por preservar integralmente a versão aprovada pelos senadores na semana passada.

A Câmara dos Deputados deve votar nesta segunda-feira (23) o projeto de ajuste fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que prevê uma economia de aproximadamente R$ 50 bilhões em 2027. A proposta, já aprovada pelo Senado, estabelece mecanismos para controlar o crescimento das despesas públicas, reduzir benefícios tributários e restringir a utilização de créditos fiscais por empresas.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu antecipar a análise da matéria, apesar de as segundas-feiras não serem tradicionalmente reservadas a votações no plenário. Antes de examinar o conteúdo, os deputados precisarão aprovar um requerimento de urgência, que permitirá a apreciação direta da proposta.

O relator na Câmara, Mauro Benevides (União Brasil-CE), optou por preservar integralmente a versão aprovada pelos senadores na semana passada. A decisão busca evitar que eventuais alterações obriguem o texto a retornar ao Senado, atrasando a conclusão da tramitação. Para o parlamentar, a aprovação rápida também representaria um sinal positivo sobre a condução da política econômica brasileira.

Controle das despesas

Entre os principais dispositivos do projeto está a limitação a 2% do crescimento real das despesas públicas nos anos em que houver necessidade de contingenciamento. A medida pretende reforçar o controle orçamentário em períodos de maior dificuldade para o cumprimento das metas fiscais.

O texto também estabelece um novo corte linear de 10% nos benefícios tributários concedidos pelo governo federal a diferentes setores da economia. A redução dos incentivos integra a estratégia de ampliar a arrecadação e diminuir gastos tributários considerados excessivos pelo Executivo.

Segundo o senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da proposta no Senado, as medidas poderão produzir um impacto de aproximadamente R$ 50 bilhões nas contas públicas em 2027. O governo sustenta que o pacote é necessário para estabilizar a trajetória da dívida pública sem comprometer a manutenção de políticas sociais.

Restrições às compensações

Outro ponto mantido no projeto autoriza o Executivo a estabelecer limites para a utilização de créditos tributários na compensação de impostos federais. Atualmente, empresas que acumulam créditos reconhecidos pela Receita Federal podem utilizá-los para quitar tributos de diferentes naturezas, reduzindo os pagamentos realizados diretamente em dinheiro.

Com a mudança, o governo poderá impor percentuais diferenciados de restrição conforme o valor das compensações, especialmente em períodos de contenção de despesas. A medida busca aumentar a entrada efetiva de recursos no caixa federal.

Dados da Receita Federal apontam que empresas utilizaram R$ 200,1 bilhões em créditos tributários para compensar impostos entre janeiro e setembro de 2026. A possibilidade de restringir esse mecanismo provocou críticas de entidades empresariais, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), que argumentam que o setor produtivo deverá suportar parte significativa dos custos do ajuste.

Defesa do governo

No sábado (21), Lula afirmou que a proposta não representa uma reforma fiscal abrangente, mas uma adequação das regras orçamentárias para o próximo ano. O presidente também reiterou que não pretende promover cortes em programas sociais e criticou integrantes do mercado financeiro contrários à política econômica de sua administração.

“Na verdade, não houve reforma fiscal, houve um ajuste para que o orçamento da União permita que a gente tenha governança sobre o orçamento no ano que vem. Se a gente não tiver governança, a gente não consegue governar”, declarou.

A votação desta segunda-feira será decisiva para a estratégia do governo de concluir a análise do pacote no Congresso. Caso os deputados aprovem o texto sem modificações, a proposta poderá seguir para sanção presidencial, sem necessidade de uma nova deliberação do Senado.