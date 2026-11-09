Governo de SP divulga calendário de pagamento do IPVA de 2027; confira
O Governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (9) o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2027. Os responsáveis pelos veículos poderão pagar à vista, com desconto de 3%, entre os dias 11 e 22 de janeiro, de acordo com o final da placa.
Para quem quiser quitar o valor em fevereiro, não haverá desconto. Também terá a opção de parcelar em até cinco vezes, de janeiro a maio, segundo o valor do débito.
Veja o calendário de pagamento:
- Final 1: dia 11 de janeiro;
- Final 2: dia 12;
- Final 3: dia 13;
- Final 4: dia 14;
- Final 5: dia 15;
- Final 6: dia 18;
- Final 7: dia 19;
- Final 8: dia 20;
- Final 9: dia 21;
- Final 0: dia 22.
De acordo com o Governo de São Paulo, os pagamentos vencem no mesmo dia dos meses seguintes, seguindo o final da placa. Se a data coincidir com um dia sem o funcionamento dos bancos no município de registro do veículo, o prazo será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
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