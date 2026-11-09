Governo de SP divulga calendário de pagamento do IPVA de 2027; confira

Proprietários de veículos terão as opções de pagar à vista e de parcelar em até cinco vezes

O Governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (9) o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2027. Os responsáveis pelos veículos poderão pagar à vista, com desconto de 3%, entre os dias 11 e 22 de janeiro, de acordo com o final da placa.

Para quem quiser quitar o valor em fevereiro, não haverá desconto. Também terá a opção de parcelar em até cinco vezes, de janeiro a maio, segundo o valor do débito.

Veja o calendário de pagamento:

Final 1: dia 11 de janeiro;

dia 11 de janeiro; Final 2: dia 12;

dia 12; Final 3: dia 13;

dia 13; Final 4: dia 14;

dia 14; Final 5: dia 15;

dia 15; Final 6: dia 18;

dia 18; Final 7: dia 19;

dia 19; Final 8: dia 20;

dia 20; Final 9: dia 21;

dia 21; Final 0: dia 22.

De acordo com o Governo de São Paulo, os pagamentos vencem no mesmo dia dos meses seguintes, seguindo o final da placa. Se a data coincidir com um dia sem o funcionamento dos bancos no município de registro do veículo, o prazo será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.