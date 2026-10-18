Homem é preso após atropelar idoso em ato pró-Lula em BH

O motorista foi detido sob suspeita de tentativa de homicídio; identidade não foi divulgada

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 45 anos que atropelou no sábado (17) um idoso de 67 anos em ato em prol da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Belo Horizonte. A identidade do motorista não foi divulgada.

Segundo informou a PCMG à Jovem Pan, o homem foi preso em flagrante sob suspeita de tentativa de homicídio. A corporação disse também que o idoso foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

Ao portal g1, a vítima do atropelamento, o diretor do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro-MG) Hilário da Silveira, contou que o carro “saiu em disparada” pela rua. “Colocou muita gente em risco. Não sei o que levou a isso, mas o que eu sinto é que, no Brasil, de uns anos para cá, a intolerância ficou muito grande”, declarou.

Um guarda civil relatou à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) que o motorista do Up amarelo avançou o sinal vermelho quando participantes do ato passavam pela faixa de pedestres. O condutor acertou Silveira e acelerou, sem prestar socorro. As informações são do portal g1.