Homem morre após carro saltar e capotar duas vezes em Santa Catarina

Uma mulher que viajava no banco dianteiro e outro homem que estava no banco traseiro usavam cinto de segurança no momento do impacto e sobreviveram

O motorista Victor Nathan dos Santos, de 28 anos, morreu após o carro em que estava capotar duas vezes na madrugada deste sábado (5) no município de São José, na Grande Florianópolis. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) foi acionado às 5h54 para atender um chamado na Avenida das Torres, no bairro Jardim Zanelato.

Conforme relato de um dos sobreviventes, o veículo trafegava em alta velocidade quando, ao passar por um trecho íngreme da via, acabou saltando, momento em que o condutor perdeu o controle da direção e o carro capotou duas vezes.

De acordo com informações do CBMSC, o motorista, que não utilizava cinto de segurança, foi arremessado do veículo, sofreu um trauma grave na região da cabeça e teve o óbito confirmado ainda no local.

Uma mulher que viajava no banco dianteiro e um homem que estava no banco traseiro usavam cinto de segurança no momento do impacto e sobreviveram.

Os passageiros receberam os primeiros socorros das equipes de ambulâncias. Ambos foram estabilizados e encaminhados ao Hospital Regional de São José para avaliação e cuidados médicos.

Em suas redes sociais, o cantor Peterson Pedrozo, amigo de Victor Nathan, contou que havia se encontrado com ele horas antes do acidente. “Hoje nosso sábado está sendo muito triste. Cuidem mais, abracem mais quem vocês amam”, disse o artista.

Familiares e amigos de Victor Nathan criaram uma vaquinha virtual com a meta de arrecadar até R$ 10 mil para cobrir os gastos com o traslado do corpo para São Paulo, onde será realizado o velório.